Cosquín Rock: dos días de festejos con sorpresas, regresos y consagraciones

*Por Carla Colman y Joaquín Pisa

Un hombre pone las manos en los bolsillos del jean, se encoge de hombros y asiente con la cabeza acompañando el incendio de rock que es Marilina Bertoldi sobre el escenario: “Anda bien la piba, eh”, comenta con la boca de costado mientras ella levanta la guitarra. Más tarde otro pasa abriéndose camino con el celular en la mano donde recibe la llamada de “La Patrona”, atiende y levanta el teléfono para que pueda escuchar La Pastilla de La Vela Puerca con Diego Arquero. Al otro día una piba con la remera de Divididos entra empujando a un pogo incontrolable desatado por Luana, la primera exponente de la música tropical en tocar en el festival de rock.

El Cosquín Rock volvió a Uruguay en dos días en los que miles de personas vieron a sus bandas favoritas, descubrieron nuevos artistas y se sorprendieron con los giros inesperados de la magia de la música en vivo.

Dos días para festejar.

Un renacimiento, la potencia de Dillom y el toque de las pibas

Quizás uno de los momentos más esperados por el público del rock uruguayo fue el regreso de Pablo Silvera a los escenarios. El exvoclista de Once Tiros abrió el festival con su nuevo proyecto musical: Mota. El renacimiento de una de las voces más esperadas del rock nacional volvió a cantar en vivo después de tres años y lo hizo ante un público que lo esperaba con ganas.

Con Demian y Post Mortem el argentino Dillom marcó su llegada al festival. El trapero argentino dio una actuación enérgica a la que sumó una impronta visual con videos de calidad para acompañar sus canciones. En menos de una hora pasó por todas las emociones: desde un oscuro y punk Piso 13 con una remera ensangrentada –cambió cuatro veces de vestimenta– y bolsas que emulaban a un cuerpo hasta un melancólico pop suave 220 de traje.

Después fue el momento de Marilina Bertoldi sobre el escenario principal del Cosquín Rock y supo exactamente qué hacer para encenderlo. La cantante y compositora argentina llegó con temas de su nuevo disco, Mojigata, y también de su premiado, Prender un fuego, con el que fue la segunda mujer en la historia en ganar un Premio Gardel de Oro. “¡El toque de las pibas¡”, a la arengaba la público que se había acercado a la valla entre tema y tema.

Hay algo especial que pasa cuando La Vela Puerca empieza a tocar. Algo que se siente como estar en casa. La banda uruguaya desplegó toda su virtud en el Cosquín Rock con clásicos como e invitados como Diego Arquero y el lider de Julen y la Gente Sola, Federico Morosini, con momentos de intimidad como cuando la version acustica de José sabía. . También con un anuncio: el regreso de Hereford en noviembre.

Andrés Ciro Martínez se apropió del público del festival cuando minutos antes de las 23:00 empezó a cantarTaxi Boy. Ciro y los persas tomaron el escenario con algunos de sus clásicos como Tan solo y Farolito. Los teléfonos celulares se veían sobre las cabezas del público, tratando de capturar cada momento de un show que fue levantando vuelo canción a canción.

Grilla: Día 1

La Vela Puerca, Ciro y los Persas, Marilina Bertoldi, Skay y los Fakires, Dillom, Sara Hebe, Trotsky Vengarán, Usted Señálemelo, Eli Almic, Zeballos, Mocchi, Bándalos Chinos, Mota, Julieta Rada, Knak, Los Espíritus y Orbitando Marte

Un pogo eterno, Traidores y el reinado de Luana en el festival de rock

Con entradas agotadas el predio de la Rural del Prado abrió sus puertas sobre las 14:00 del domingo en una jornada que seguiría hasta pasadas las tres de la mañana con momentos de euforia, emociones y grandes sorpresas. Porque si el primer día había sido un adelanto de lo que el festival y el público podían dar, el sábado lo superó con creces.

A las 15 horas Eté y los Problems subieron al escenario. No faltó el gran éxito Jordan de El Éxodo o el nuevo single Máquina del Tiempo, pero también hubo lugar para la sorpresa de Dani Umpi y la interpretación de su canción La Yuta, y para un final en el que Ernesto Tabárez sacó a relucir su capacidad como frontman con Hambre, haciendo cantar a un puñado de personas más grande que el del comienzo del día 1.

Cerca de las 16 llegó el turno de La Triple Nelson. Christian Cary sacó a relucir toda su habilidad en la guitarra en un show que tuvo algunos problemas técnicos: el líder de la banda tuvo varias dificultades con su retorno, y en un momento debió pedirle silencio a un integrante del staff que estaba probando un micrófono en el escenario contiguo. Solo una mancha en un toque que tuvo grandes momentos como Verde, El cielo todo gris, y un final eléctrico con el clásico cover de Mejor no hablar de ciertas cosas de Sumo.

Luego llegó el turno de León Gieco y Agarrate Catalina. La voz de la murga tardó en hacerse escuchar, lo cual complicó la escucha de algunas de las primeras canciones, pero hubo puntos altos como El fantasma de Canterville, clásico en el que la intérprete de armónica Sandra Vázquez se destacó, y La Violencia de Agarrate.

Julieta Venegas llegó al Cosquín Rock con un repertorio que encontraba temas nuevos y los clásicos que el público estaba esperando cantar antes del atardecer. Eres para mí, Limón y sal y Me voy fueron algunos de los temas que pusieron al público a cantar y bailar.

A la mexicana le siguieron los argentinos de Conociendo Rusia con un show en el que repasaron temas de su último disco, La Dirección, y también algunos de sus temas más bailables y románticos de Cabildo y Juramento. “Nos vemos pronto”, adelantó Mateo Sujatovich ante el público que coreaba y saltaba con Loco en el desierto.

No te va gustar ofreció uno de los espectáculos más convocantes del festival, con algunos de los hitos de la carrera de la banda y sus grandes clásicos lograron llamar al escenario principal, ubicado en el ruedo del predio, un público que incluía niños, jóvenes y adultos coreando temas como Ya no hay dolor o No era cierto. También tuvo la presencia de Pablo Silvera como invitado para cantar Fuera de control y el cierre del show con la familia de los músicos sobre el escenario.

Al mismo tiempo tocaba en el escenario secundario Juan Casanova hacía un anuncio junto al guitarrista Víctor Nattero que hizo agonizar a algunos de sus fanáticos: Traidores volverá a tocar el próximo 3 de junio. “¡Vamos los traidores!”, se escuchó entre el público y sonaron clásicos como Viviana es una reaccionaria, Bailando en la oscuridad y Flores en mi tumba antes de que Casanova agradeciera la fidelidad: “Gracias por mantener vivas todas estas canciones después de tantos años”

Minutos después en el mismo escenario se presentó Zoe Gotusso con un show intimista y redondo. La argentina, que bien podría haber tenido un lugar en el escenario principal a juzgar por su convocatoria, cantó temas de su primer disco solista, Mi primer día triste, grabado en Uruguay con la producción de Juan Campodónico, y en clave de candombe se mezcló entre el público para hace Un Bossa más. También jugó con versiones de Fue amor de Fito Páez -un clásico de su proyecto Salvapantallas-, Fuego de Intoxicados y hasta un pasaje de Tu turrito, la cumbia de Callejero Fino que puso a bailar a la gente que se apretaba delante del escenario.

Divididos, Airbag y El Kuelgue armaron una triada ipnótica en la mitad de la noche. Ricardo Mollo (voz y guitarra), Diego Arnedo (bajo) y Catriel Ciavarella (batería) dieron un show clase A, cada uno con una actuación llena de energía y velocidad. Los tres tuvieron momentos de alto destaque individual, y no faltaron clásicos como ¿Qué tal?, Sábado y un extraño cierre de Ala Delta en el que Mollo se fue a repartir regalos a los presentes en la primera fila. Hubo lugar para un poco de Sumo con El Ojo Blindado, un alegre Tengo de Sandro y un riffero Sucio y desprolijo de Pappo's Blues.

El Kuelgue, la banda liderada por el argentino Juan Kartun, desplegó todo su eclecticismo en el escenario principal del Cosquín Rock. Con temas coreados por el público como Circunvalación, Jimena y una versión de Parque Acuático, pero también con Still groove, Monkey y Chiste movieron a gran parte del público más joven del recital. La presencia de Airbag marcó con fuerza la mitad de la noche, con fuego, humo y un diseño visual superior a los demás, pasaron desde sus clásicos del pop de principios de los 2000 hasta algunos de sus temas más rockeros sin dejar por fuera su versión de A Don José y Por una cabeza para el público uruguayo.

Pero en simultáneo tocaba una de las grandes revelaciones de la noche. Luana, una de las figuras en constante crecimiento de la música tropical, llevó la plena por primera vez al histórico festival rockero.“En el Cosquín Rock se baila plena”, dijo la cantante de 21 años antes de hacer bailar al público con su versión de A Ella.

La artista, que llegó con vacilaciones y una enteriza de cuero, sorprendió con un repertorio ganador y un as bajo la manga: una versión de El poeta dice la verdad de La Trampa en la que dejó claro que tiene tanto el talento como la presencia escénica necesarios para adueñarse de lo que llamo “el segundo himno” del país. “Para todos los contras. ¡Que digan lo que quieran! ¿Están preparados para el pogo?” Así fue como una cantante de plena armó uno de los pogos más efervescentes en un festival de rock con un tema de Natalia Oreiro.

Grilla: Día 2

No Te Va Gustar, Divididos, Ysy A, La Kermesse Redonda, Julieta Venegas, León Gieco con la murga local Agarrate Catalina, Airbag, Zoe Gotusso, Conociendo Rusia, Cuatro Pesos de Propina, Reytoro, Luana, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, La Triple Nelson, Juan Casanova, Bhavi, Eté & Los Problems, Agustina Giovio, Davus, Clipper, Cumbia Club, Milongas Extremas y Snake.

Las bandas se fueron sucediendo con una puntualidad destacable, sin tiempos muertos y con una fluidez que se agradece en un festival de dos días. Después de 42 bandas y más de 20 horas de música fue la Kermesse Redonda, con eternos clásicos ricoteros como Toxi Taxi o Ji ji ji, y la voz de Reytoro las que dieron cierre a la madrugada del sábado.

Antes de sumarse a la legión de melómanos que dejaba atrás el festival en el regreso a casa una niña desde los hombros de su padre le hace una pregunta crucial: "¿Mañana, volvemos?" En esta tercera edición del Cosquín Rock dejó sorpresas, pogos concatenados, y shows destacados. Y ganas de, todavía, más.