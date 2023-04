Seis artistas para descubrir o volver a ver en el Cosquín Rock

Cuarenta bandas en tres escenarios. Más de 15 horas de música. El Cosquín Rock vuelve a Uruguay en dos jornadas en la Rural del Prado, con bandas uruguayas e invitados argentinos.

La programación del festival es amplia, tanto por los perfiles de los músicos como en horarios, con diferentes opciones para ver y escuchar el fin de semana desde nombres consagrados en sus géneros hasta artistas que vienen construyendo un interesante en la industria musical.

Este viernes actuarán La Vela Puerca, Ciro y los Persas, Marilina Bertoldi, Skay y los Fakires, Dillom, Sara Hebe, Trotsky Vengarán, Usted Señálemelo, Eli Almic, Zeballos, Mocchi, Bándalos Chinos, Mota, Julieta Rada, Knak, Los Espíritus y Orbitando Marte.

El segundo día tocarán No Te Va Gustar, Divididos, Ysy A, La Kermesse Redonda, Julieta Venegas, León Gieco con la murga local Agarrate Catalina, Airbag, Zoe Gotusso, Conociendo Rusia, Cuatro Pesos de Propina, Reytoro, Luana, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, La Triple Nelson, Juan Casanova, Bhavi, Eté & Los Problems, Agustina Giovio, Davus, Clipper, Cumbia Club, Milongas Extremas y Snake.

Además de bandas y artistas referentes en sus géneros también se presentan músicos que vienen marcando un camino interesante en la escena musical. También es una oportunidad para los amantes de un género en particular de acercarse a otros perfiles musicales.

Desde El Observador proponemos poner atención en seis artistas para conocer, o volver ver, en el festival que se desarrolla este viernes y sábado, desde las 16:00 y las 14:00 respectivamente, en Montevideo.

Mota

El Cosquín Rock será testigo de un debut en sus escenarios. Pablo Silvera, exvocalista de Once Tiros, presentará este viernes su nueva banda: Mota.

A más de un año de la separación de Once Tiros, una de las bandas pilares del boom del rock nacional de principios de los 2000, la nueva banda también está integrada por el guitarrista Leonardo Coppola y el baterista Martín "Chino" Maristán; dos ex compañeros de Once Tiros; por Matías "Matto" Bello también en la guitarra y Martín Pérez en el bajo.

"Yo soy bicho de festival", dijo Silvera en una entrevista que concedió a El Observador, a pesar de que será en esta oportunidad cuando vuelva a cantar en vivo después de tres años. Y será con canciones nuevas y algunos de los temas más abrazados por el público de Once Tiros como Maldición y Nos Dijimos Todo.

Usted Señálemelo

Usted Señálemelo es una banda formada en 2010 por un grupo de adolescentes que compartían el mismo liceo. En 2015 lanzaron su primer álbum y desde entonces fueron construyendo un perfil en la escena indie del rock argentino. Sin embargo, entre 2019 y 2022 se mantuvieron en silencio mientras sus integrantes se dedicaron a otros proyectos. Ahora regresaron con tres singles como Nuevo comienzo, Las flores sangran y Nena, dime algo.

La banda mendocina, formada por Gabriel “Cocó” Orozco en guitarra y voz, Lucca Beguerie Petrich en batería y Juan Saieg en teclados y voz; llega a Uruguay después de una gira de reencuentro con su público que los llevó por Santiago de Chile, Buenos Aires, Asunción de Paraguay , Lima, Quito, Bogotá, Medellin, Monterrey y Ciudad de México.

La banda tocará este viernes a las 19:00

Marilina Bertoldi

Compositora, guitarrista y cantante, Marilina Bertoldi es una de las referencias femeninas de la escena actual del rock argentino. La santafesina construyó una carrera sólida en la escena musical tras su salida de la banda Connor Questa y desde entonces se ha convertido en una voz que se hace escuchar.

A los 30 años ganó el Gardel de Oro, el premio más destacado de la música argentina, por su álbum Prender un fuego. El año pasado editó su último disco de estudio, Mojigata, con el que fue nominada a los Latin Grammy como mejor álbum de Rock.

Marilina Bertoldi toca este viernes a las 21:00

Dillom

Dylan León Masa es Dillom. El rapero, compositor y productor musical afianzó su propio camino en el panorama de la música urbana argentina con el hip hop y su propia historia como base.

El año pasado lanzó Post Mortem, un disco conceptual cuya inspiración surgió del miedo a la muerte. Un proyecto musical que demuestra la versatilidad del joven de 22 años que empezó a hacer música a los 14 y ahora canta para miles de personas. "El gran rockstar" de Buenos Aires, para Andrés Calamaro.

Dillom se presentará el viernes a las 18:05

Cumbia Club

El baile va a estar asegurado con la presentación de Cumbia Club, la banda uruguaya que se juntó hace seis años para tocar sus propias versiones de himnos de la cumbia villera y fueron creciendo en las noches de Montevideo. Con el tiempo la influencia de la formación se fue diversificando y se convirtió en una búsqueda por los sonidos de Latinoamérica que decantó en su último disco de estudio: Volvió una noche.

También es la banda residente del Club de la cumbia, el formato after office que encabezan todos los meses que convoca a artistas invitados y el público con ganas de bailar.



Cumbia club se presentará el sábado a las 16:40.

Zoe Gotusso

La cordobesa de 25 años vuelve a Montevideo en el marco del festival pero tiene un vínculo cercano con Uruguay. Su primer disco solista, Mi primer día triste, lo produjo junto a Juan Campodónico y lo grabó en Montevideo con Hugo Fattoruso, Nicolás Arnicho, Gabriel Casacuberta y Martín Ibarburu con influencias del candombe y la música popular. Incluyó también un homenaje a Jaime Roos con su versión de Amándote.

Empezó su carrera solista en 2019, después de cerrar el proyecto de Salvapantallas junto a Santi Celli, y presentó sus primeras canciones de forma independiente marcando un camino con un estilo propio.

El 2022 lo cerró con más de 70 presentaciones en vivo, entre el Ganas Tour y la apertura de la decena de shows que hizo Coldplay en Buenos Aires.

Zoe Gotusso estará en el escenario el sábado a las 20:40