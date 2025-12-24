La lista navideña que estabas esperando: 10 pelis de Navidad para volver a ver recomendadas por Picnic

En estos días andamos sin fuerzas por la vida, acercándonos al último día del año como almas en pena a punto de ingresar al purgatorio. ¿Por qué? Vaya a saber porqué, pero nos sucede, aunque el 1 de enero sea una fecha más en el calendario, aunque estos sean días cuyo significado original no tenía nada que ver con los apuros y mucho más con la familia y los seres queridos. En estos días de furia solo pretendo acercar algunas reflexiones y recomendaciones para que la mente se distraiga productivamente.

Esta semana vi un precioso documental que se me había escapado por la grieta de multioferta de Netflix. American Symphony es la historia de un momento muy particular del artista estadounidense John Batiste , un prodigio de la música que celebraba en ese momento su gran triunfo en los Grammy,, al mismo tiempo que enfrentaba el duro tratamiento de su esposa con leucemia. Suleika Jaouad es escritora y tengo pendiente leer alguno de sus libros.

La película es, como la vida, una partitura de contrastes (leí esta frase en algún lado), en la que los momentos luminosos conviven con vacíos insondables . En un año que parecía destinado a ser el clímax de su carrera, con 11 nominaciones al Grammy, el proyecto más ambicioso de su vida artística y la promesa de un estreno en Carnegie Hall, el dolor aparece con el regreso de la enfermedad.

“Lo que amamos de la música no es que suene bien. Lo que amamos de la música es que suena inevitable”, dice Batiste en el documental. Sobrevivir es “un acto creativo en sí mismo”, dice Suleija, una forma de resistir y de reinventar significado a partir del dolor. Esta tensión entre la celebración del talento, la comunidad y el amor, y el descenso hacia la vulnerabilidad física y emocional, es esto que llamamos vida, una serie de ascenso y caídas, de luces y de sombras. Lo que surge en esta sinfonía -musical y de la vida- es la búsqueda de sentido: cómo sostenernos al ritmo de nuestra propia música, aun cuando la partitura cambie sin previo aviso. Gracias por la lectura. Feliz Nochebuena, feliz Navidad . Nos vemos la semana que viene.

La picada

Para ver

Es hora de volver a las películas de Navidad, y advierto que bajo esta categoría hay desde amor hasta terror, pasando hasta por una de acción. Acá te dejo mis 10 películas favoritas de Navidad, o al menos las 10 que se pueden ver en algún servicio de streaming o en YouTube. Si el 25 estás cansado, tirate a ver una, dos o tres, al estilo matiné de cine que, dicho sea de paso, estaría buenísimo que volviera.

Mi pobre Angelito. Disney

It´s a wonderful life. Youtube

Duro de matar . Disney

El joven manos de tijera . Disney

A Christmas Carol 1938. YouTube

Joyeux Noel. YouTube

Love, actually . Meli Play y Universal (TV para abonados). En ambos casos solo se puede ver en vivo el jueves 25 de diciembre. En Meli Play a las 14.35 y 17.05. En Universal la dan a las 14.05.

Los que se quedan . Amazon Video

Gremlins . HBO MAX

El descanso (The Holiday). Netflix y Amazon Video

Si te gustan las de Navidad, acá está la lista de 100 mejores según IMDB.

Recreo

La huella de los amigos de La Huella

La Huella acaba de publicar el segundo tomo de Amigos del Parador. El nuevo libro incluye más de 100 recetas que se concentran en el corazón creativo de este parador icónico de José Ignacio: cocina honesta, creativa y conectada con su entorno.

En el primer tomo, publicado en 2012, se compartieron los clásicos que marcaron el rumbo del restaurante, como la corvina a la parrilla, la tarta de queso de cabra o el volcán de dulce de leche. En este segundo tomo –editado por Trini Vergara, la curaduría de la jefa de cocina de La Huella, Vanessa González, y la fotografía de Eric Wolfinger–, las recetas conviven con anécdotas de proveedores locales e historias de proyectos que hoy son referentes gastronómicos de la cocina uruguaya. Se puede comprar en las librerías Rizoma y Escaramuza.

