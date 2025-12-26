"No me quedé con ganas de nada", Nano Folle se jubila de Subrayado de Canal 10 después de más 20 años

Después de 23 años en Canal 10, Aureliano "Nano" Folle se jubiló de Subrayado y tuvo su última participación en la emisión del noticiero este viernes.

La edición de Subrayado Tarde hoy se centró en homenajear al histórico cronista policial que hoy se despidió al aire y homenajeado por sus actuales compañeros, sus históricos colegas, amigos y hasta su familia.

"Hay que citar a alguien, ya lo dijo Neruda: 'confieso que he vivido' ", dijo Folle tras mirar uno de los videos que recopiló su carrera en Canal 10. "No me quedé con ganas de nada, no necesito más éxito que el que tuve ", agregó el histórico periodista de Subrayado.

Danilo Tegaldo , uno de los conductores de la edición vespertina del noticiero, afirmó que Folle cambió "la crónica policial en el país" .

Días atrás, la casa de Tegaldo fue el escenario de un asado en el que varios colegas de Folle lo despidieron antes de su retiro, además de hacerle algunos regalos especiales: un sombrero y una tabla de asado que tenía grabada la frase Eran dos, una de las muletillas que el periodista popularizó en su etapa como cronista policial, y que se refería a la cantidad de delincuentes que perpetraron un crimen.

Folle recordó que en muchas instancias le tocó llegar a la escena del crimen y encontrar "el cuerpo de una persona que murió, cuando estaba la familia y el asesino". "Me preguntaba, ¿por qué estoy acá? La televisión tiene mucho de encontrar el punto justo", contó Folle.

En ese sentido, el periodista recordó que coberturas como las consecuencias del terremoto de Haití o el rescate de los mineros chilenos.

Vía zoom, el meteorólogo del noticiero, Nubel Cisneros, recordó que Folle fue de los primeros que se le acercó cuando llegó a Canal 10. Otros compañeros como el columnista de internacionales, César Sanguinetti, confesó que era una de las veces que más nervioso se encontraba al aire por la despedida de su compañero.

"Hace televisión quien puede improvisar, la persona que siente esto, es quien lo goza eternamente", dijo Folle, a la vez que recordó sus comienzos en la pantalla chica. "Al principio uno sale acá y sale durito como una tabla", contó. "Hay que tener una relación con la cámara, que es una relación con la gente", agregó el periodista quien hoy se despide de Canal 10.

Hace algunos meses, Folle habló con El Observador sobre su despedida del 10. "Todo lo que me hubiera gustado hacer en televisión lo hice", y que esa es una de las razones por las que se retira.

"La verdad es una quimera en nuestro laburo, nosotros nos acercamos. Por eso pido perdón si no me acerqué lo suficiente, hice lo que pude", finalizó Folle este viernes en Subrayado.