/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Nano Folle se jubila y sus compañeros de Subrayado lo despidieron con un particular regalo: "Buena vida, prócer"

Parte del equipo del noticiero de Canal 10, Subrayado, despidió a Nano Folle que se jubila de los medios a fines de este año

23 de diciembre 2025 - 11:07hs
La despedida de Nano Folle

La despedida de Nano Folle

Nano Folle atraviesa sus últimos días en pantalla previo a su jubilación. El actual conductor de Subrayado tarde y asociado durante años a la crónica policial en el noticiero de Canal 10 está a punto de despedirse de los medios, y este fin de semana sus compañeros lo homenajearon y celebraron.

La casa del periodista Danilo Tegaldo fue el escenario de un asado en el que varios colegas de Folle lo despidieron antes de su retiro, además de hacerle algunos regalos especiales: un sombrero y una tabla de asado que tenía grabada la frase Eran dos, una de las muletillas que el periodista popularizó en su etapa como cronista policial, y que se refería a la cantidad de delincuentes que perpetraron un crimen.

La tabla tenía además grabada la leyenda "eran dos, salvo en los asados, que somos muchos más".

Embed

Luego del festejo, el periodista deportivo Roberto Moar publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos de la jornada y escribió "los que diariamente, un ratito antes de las 18:00, nos reunimos frente a las cámaras de Subrayado para pasar la tarde con ustedes, quisimos abrazar a Nano en esta nueva etapa que decidió recorrer".

"Una hermosa noche, con Danilo y su familia como anfitriones, que sirvió para que circularan mucho afecto, anécdotas, bromas, confesiones y hasta consejos para la soltería, la rodilla de César Sanguinetti, nuestros 'niños' y alguna cosa más…eso sí… de trabajo no hablamos, y de fútbol menos", agregó Moar.

"Buena vida 'prócer' y cualquier lunes que quieras venir a discutir sobre El Podio del Finde te espero", cerró, en referencia a uno de los espacios de la cobertura deportiva del noticiero.

Las razones de Nano Folle para jubilarse

Hace algunos meses, Folle habló con El Observador y contó que siente que "Todo lo que me hubiera gustado hacer en televisión lo hice", y que esa es una de las razones por las que se retira.

"Tengo 45 años de laburo, ya está. Que venga otro peludo. Uno tiene que saber salir. Me han pedido que me quede un poco más, me quedé, muy bien, pero ya está, me voy. Porque me tengo que ir. Tengo una edad, hay un momento donde viene la curva. Podría hacer un programa, pero capaz que no presentar un noticiero, que venga otro", agregó.

