River Plate va a hacer pretemporada en Uruguay: el lugar elegido por Marcelo Gallardo en Punta del Este

River Plate volvió a los entrenamientos en el predio de Ezeiza , luego de un pésimo 2025 en lo deportivo, y ya tiene la mente puesta en lo que será el próximo año y en la pretemporada que está llevando a cabo que, si bien inició en las instalaciones del club, Marcelo Gallardo definió que continuará en Punta del Este , Uruguay .

Con la presencia de Fausto Vera y Aníbal Moreno como refuerzos , el plantel se reencontró en River Camp y puso primera pensando en 2026. Los trabajos continuarán en Ezeiza durante lo que resta del año y, a partir de los primeros días de enero, el Millonario continuará los trabajos en dos lugares diferentes.

Con descanso en las fechas festivas, River terminará diciembre entrenando en su predio. Después de año nuevo, el plantel y el cuerpo técnico emprenderán viaje rumbo a su primer destino .

El primer destino al que acudirá el plantel de River Plate será San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina , un lugar característico del Millonario. La localidad neuquina volverá a alojar a la delegación, tal como lo hizo en los últimos años. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido a comienzos del 2025, la estadía en el sur argentino no será tan extensa .

PERÍODO DE PASES River Plate, Leo Fernández y el mercado de pases: mirá lo que dicen en Argentina sobre el futuro del 10 de Peñarol

ARGENTINA River Plate hizo oficial el primer refuerzo para el 2026 y para la Copa Sudamericana

Entre el 10 u 11 de enero, River se trasladará a Punta del Este para trabajar y alojarse en el complejo Solanas. No se trata de un lugar nuevo ni mucho menos, sino que Gallardo ya lo ha elegido durante sus primeros años como DT del Millonario para realizar las pretemporadas.

river River Plate hará la pretemporada en Punta del Este River Plate

No es la primera vez que River acude a este lugar. La última visita al lugar fue en enero de 2019, luego de consagrarse campeón de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

Durante su estadía en Uruguay, el Millonario disputará uno o dos partidos amistosos, con fechas y rivales a confirmar. El 18 de enero, la delegación volverá a Buenos Aires para darle un cierre a la pretemporada y preparar su primer partido del Torneo Apertura 2026.

Solanas es la localidad donde empezó Marcelo Gallardo su ciclo como entrenador de River, a comienzos del 2015 en el inicio de una era que ganaría Copa Libertadores y Recopa Sudamericana.

Para el siguiente verano, el DT decidió repetir, y permaneció en Uruguay entre el 10 y el 22 de enero de 2016. Durante los años siguientes, el Millonario se trasladó a Estados Unidos para realizar sus pretemporadas, pero para comienzos de 2019, Gallardo volvió a elegir a Punta del Este.