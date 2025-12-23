Dólar
Nacional / SERVICIOS

Nochebuena y Navidad: los detalles del funcionamiento del transporte y otros servicios durante el 24 y 25

A partir de este miércoles 24 y hasta el jueves 25, los ómnibus funcionarán bajo horarios de "día festivo"

23 de diciembre 2025 - 11:43hs
Detalles del funcionamiento de varios servicios en Nochebuena y Navidad

Detalles del funcionamiento de varios servicios en Nochebuena y Navidad

Inés Guimaraens

Este miércoles y jueves se celebra Nochebuena y Navidad y varios servicios, entre ellos el transporte, se verán afectados en Montevideo y el resto del país.

Según anunció la Intendencia de Montevideo a través de su página web, a partir del 24 y hasta el 25, los ómnibus funcionarán bajo horarios de "día festivo".

Los servicios comenzarán a disminuir entre las 18:00 y las 19:00 horas del miércoles. A partir de las 19:30 horas no habrá salidas de ómnibus desde las distintas terminales de la capital.

De cara al 25 "también disminuirá la frecuencia" de los servicios, retomando su funcionamiento normal el 26 de diciembre.

Los horarios especiales y últimas salidas podrán consultarse mediante el sitio web del Sistema de Transporte Público (STM), seleccionando la opción "horario especial".

Para el transporte suburbano el funcionamiento será similar, dándose las últimas salidas sobre las 18:30 horas, informó el director nacional de Transporte, Felipe Martín, a El Observador. El 25 de diciembre, habrá servicios especiales.

También en conversación con este medio, Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, informó que el servicio funcionará con normalidad durante estas fechas, con un aumento de la flota de cara el próximo domingo, ante el "operativo retorno" en la madrugada.

Policlínicas, Intendencia y cementerios de la capital

Además del transporte, otros servicios se verán afectados en Montevideo, entre ellos las policlínicas, que durante el 24 contarán con una atención al público de 9:15 a 11:45 horas. El 25 los centros permanecerán cerrados.

El servicio de guardavidas funcionará en el horario habitual durante estas fechas, tanto en Montevideo como en otras partes del país.

El horario de funcionamiento general de la Intendencia de Montevideo para el 24 será de 9:00 a 12:00 horas, y el horario de atención al público de 9:15 a 11:45 horas.

El 24 y 25 los cementerios de la capital funcionarán bajo el siguiente régimen:

  • Parque del Norte y Buceo: de 08:00 a 16:00.

  • Cerro y Paso Molino: de 08:00 a 14:00.

  • Central: de 09:00 a 15:00.

Temas:

Navidad transporte Montevideo Nochebuena

