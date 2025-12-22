"Estaré controlando si vienen gordos": la dura advertencia de Pep Guardiola a los jugadores de Manchester City por las comidas en Navidad y la decisión con quienes se pasen de peso
"Pueden comer, pero quiero controlarlos", dijo Pep Guardiola, quien pesará a los futbolistas luego de la Navidad
22 de diciembre 2025 - 9:10hs
Pep Guardiola, DT del City
Oli Scarff / AFP
Los jugadores del Manchester City deberán someterse a un pesaje navideño para comprobar que no comieron en exceso durante las fiestas, en medio de advertencias del técnico Pep Guardiola de que descartará a aquellos que hayan ganado kilos.
El City disfrutó el sábado de una cómoda victoria por 3-0 sobre el West Ham, que lucha por mantenerse en la Premier League, y mantiene la presión sobre el líder, el Arsenal.
Pero Guardiola, que ha ganado seis títulos de liga con el Manchester, es famoso por ser exigente y reveló este lunes que sus jugadores fueron pesados antes de un breve descanso por las fiestas.
"Cada jugador se pesa", dijo el entrenador español. "Vuelven el día 25 (de diciembre) y yo estaré allí controlando cuántos kilos suben, (para ver) si vienen gordos".