Por qué algunas personas odian la Navidad, según la psicología

Las celebraciones de Navidad o Día de la Familia del próximo jueves 25 de diciembre vuelve a poner en foco una de las disputas más comentadas en las mesas familiares: ¿Por qué algunas personas odian la Navidad?

Si bien la raíz del malestar puede tener diversos orígenes relacionados con factores muy diversos, la psicóloga y autora Susie Pearl subrayó a The Sun que dicha actitud no debería tomarse como algo personal.

“No sabes cómo son realmente las situaciones de las personas y es posible que se enfrenten a dificultades que desconoces", enfatizó en diálogo con el portal británico.

SEGÚN UN ESTUDIO 27 millones de personas juegan al sorteo de la lotería de Navidad en España

La Navidad que no se queda en casa: cómo una campaña solidaria alcanza a niños de INAU en todo Uruguay

Para Pearl , aquellas personas que manifiestan sentimos de rechazo hacia este tipo de conmemoraciones no deberían ser somentidas a juzgamientos. “Cualquiera que sea su razón, abandonen el juicio y permitan que las personas elijan su propia forma de dar o no dar aprobación", agregó.

“Todos somos diferentes: a algunas personas les resulta fácil dar y a otras les resulta difícil, independientemente de las circunstancias" - Susie Pearl.

En la misma línea, el psicólogo de gabinetedepsicología.com Fernando Azor, explicó a Euronews que la tildada "depresión navideña" puede derivar incluso en una profundización de tristeza, falta de apetito, alteración del sueño y ansiedad.

"En lugar de obsesionarte y tratar de rechazar la Navidad, lo primero que tiene que hacer identificar la causa de tus sentimientos. Luego, debes permitirte estar triste o enojado", comentó.

image Odio a la Navidad

El profesional calificó de "normal" ver en los anuncios de la temporada a personas y familias felices unidas en Navidad, lo que puede exacerbar los sentimientos de aislamiento, especialmente para quienes están pasando por un momento particularmente difícil como un divorcio o la pérdida de un ser querido.

"No olvidemos que el objetivo de estos anuncios es vender cosas y, como en otras celebraciones, vender estereotipos y sentimientos positivos: el sufrimiento no vende", resaltó.

"Si su ser querido odia la Navidad, dale espacio, respeta su decisión de celebrarla o no y anímalo a aceptar cómo se desarrollarán las festividades en el hogar" - Fernando Azor.