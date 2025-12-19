Por qué algunas personas odian la Navidad, según la psicología
19 de diciembre 2025 - 11:14hs
Las celebraciones de Navidad o Día de la Familia del próximo jueves 25 de diciembre vuelve a poner en foco una de las disputas más comentadas en las mesas familiares: ¿Por qué algunas personas odian la Navidad?
Si bien la raíz del malestar puede tener diversos orígenes relacionados con factores muy diversos, la psicóloga y autora Susie Pearl subrayó a The Sun que dicha actitud no debería tomarse como algo personal.
“No sabes cómo son realmente las situaciones de las personas y es posible que se enfrenten a dificultades que desconoces", enfatizó en diálogo con el portal británico.
Para Pearl, aquellas personas que manifiestan sentimos de rechazo hacia este tipo de conmemoraciones no deberían ser somentidas a juzgamientos. “Cualquiera que sea su razón, abandonen el juicio y permitan que las personas elijan su propia forma de dar o no dar aprobación", agregó.
“Todos somos diferentes: a algunas personas les resulta fácil dar y a otras les resulta difícil, independientemente de las circunstancias" - Susie Pearl.
En la misma línea, el psicólogo de gabinetedepsicología.com Fernando Azor, explicó a Euronews que la tildada "depresión navideña" puede derivar incluso en una profundización de tristeza, falta de apetito, alteración del sueño y ansiedad.
"En lugar de obsesionarte y tratar de rechazar la Navidad, lo primero que tiene que hacer identificar la causa de tus sentimientos. Luego, debes permitirte estar triste o enojado", comentó.
El profesional calificó de "normal" ver en los anuncios de la temporada a personas y familias felices unidas en Navidad, lo que puede exacerbar los sentimientos de aislamiento, especialmente para quienes están pasando por un momento particularmente difícil como un divorcio o la pérdida de un ser querido.
"No olvidemos que el objetivo de estos anuncios es vender cosas y, como en otras celebraciones, vender estereotipos y sentimientos positivos: el sufrimiento no vende", resaltó.
"Si su ser querido odia la Navidad, dale espacio, respeta su decisión de celebrarla o no y anímalo a aceptar cómo se desarrollarán las festividades en el hogar" - Fernando Azor.