La Navidad que no se queda en casa: cómo una campaña solidaria alcanza a niños de INAU en todo Uruguay

Por séptimo año consecutivo, la campaña Navidad Solidaria , impulsada por TaTa, BAS y Farmacia San Roque en articulación con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), volvió a convertirse en un gesto concreto de esperanza para miles de niños y niñas en todo el territorio nacional.

La iniciativa, que tuvo su jornada central el pasado 15 de diciembre, permitió la entrega de cerca de 2.000 juguetes, además de artículos de farmacia, vestimenta y accesorios como mochilas, destinados a niños y niñas de todas las edades que asisten a Centros de Tiempo Completo y de Acogimiento Familiar de INAU.

Cada envío fue cuidadosamente definido junto a la institución, que orientó a la compañía sobre las necesidades específicas de cada centro.

“Navidad Solidaria está cumpliendo siete años. Es una acción que comenzó TaTa junto a INAU, porque entendimos que era la institución más indicada: llega a todo el país, como nosotros”, explicó Ximena Quintas , gerenta de Marketing de GDN. Con el paso del tiempo, la iniciativa fue creciendo y sumando a BAS y Farmacia San Roque, hasta consolidarse como una acción conjunta de la compañía.

Uno de los pilares de la campaña es la participación activa de los colaboradores, que se involucran de forma directa en cada departamento. “Hoy es una acción de compañía. Los colaboradores se suman muy emocionados y están en todos los departamentos esperando que llegue su momento para ir al centro de INAU correspondiente”, destacó Quintas.

DSC03813

La experiencia, según relata la ejecutiva, trasciende la entrega de regalos. “A quienes participamos nos cambian estas fechas. Ver las caritas de los niños es algo que uno se lleva en el alma, se lo cuenta a la familia y a los hijos. También impresiona el enorme trabajo que hacen los equipos de INAU: cada referente que cuenta lo que sucede en su centro despierta una admiración enorme”, señaló.

DSC03775

Con alcance nacional y presencia en los 19 departamentos, la campaña se ha transformado en un evento emblemático que reafirma el compromiso de TaTa, BAS y San Roque con la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

La movilización de recursos y equipos permitió que ningún niño quedara fuera de la celebración, llevando el espíritu de la Navidad a cada rincón del país.

DSC03787

El cierre de esta séptima edición deja un saldo que va más allá de los números, con miles de sonrisas, momentos de alegría compartida y la certeza de que el trabajo articulado entre empresas, colaboradores e instituciones públicas puede generar un impacto real y duradero en la comunidad.