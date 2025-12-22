Qué celulares de Motorola están en oferta en Uruguay esta Navidad y cuánto cuestan

Con la llegada de la Navidad, Motorola lanzó una serie de promociones en Uruguay para quienes buscan adelantar las compras de regalos tecnológicos. Las ofertas estarán disponibles hasta el 6 de enero e incluyen descuentos especiales y la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas sin interés .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Las promociones se pueden encontrar en el Motorola Flagship Store de avenida 18 de Julio 951, en la tienda online oficial de la marca y en los principales operadores y comercios del país. La campaña abarca celulares de distintas gamas y también accesorios.

Uno de los modelos principales es el motorola razr 60 ultra , un celular plegable que se abre y se cierra como un libro. Tiene una pantalla grande por dentro y otra externa que permite usar funciones sin abrirlo.

Por qué la IA podría encarecer los teléfonos en Uruguay

DISPOSITIVOS Estos son los celulares más vendidos de Uruguay por cada marca en 2025

El equipo está diseñado para ser resistente, con materiales reforzados y protección contra el polvo y el agua. Su cámara principal es de 50 megapíxeles , al igual que la cámara frontal para selfies, y permite grabar videos con alta calidad. La batería viene con cargador rápido incluido . Su precio es desde US$ 1.529 .

También se encuentra en promoción el motorola razr 60, una versión más accesible del modelo plegable. Cuenta con una pantalla amplia, una pantalla externa más chica para accesos rápidos y una batería con cargador incluido.

Este celular tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, una cámara frontal de 32 megapíxeles y está disponible en distintos colores. Su precio comienza en US$ 1.139.

Dentro de los modelos tradicionales se destaca el motorola edge 60 pro, con una pantalla grande y fluida, pensada para ver videos y usar redes sociales. Está fabricado con materiales resistentes y tiene protección contra el agua y el polvo.

El equipo incluye varias cámaras, una batería de gran capacidad y cargador rápido dentro de la caja. Su precio promocional es desde US$ 699.

En la gama media, el moto g86 5G combina un diseño resistente con una pantalla grande y batería de larga duración. Su cámara principal es de 50 megapíxeles y su precio arranca en US$ 299.

Además, Motorola ofrece descuentos en otros modelos como edge 60 fusion, moto g56 5G, moto g35, moto g15, moto g05 y moto e15, con precios que van desde US$ 107.

La campaña también incluye accesorios como auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, cargadores y localizadores, todos con precios rebajados durante el período promocional.