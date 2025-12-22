Dólar
Compra 37,70 Venta 40,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes
Martes:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

El Cosquín Rock Uruguay anunció su grilla para 2026: mirá la lista completa de artistas

La edición 2026 del Cosquín Rock Uruguay reveló este lunes a su grilla de artistas, que incluye a Ciro y los Persas, Illya Kuryaki y Divididos

22 de diciembre 2025 - 13:00hs
Cosquín Rock 2024

Cosquín Rock 2024

Instagram de Cosquín Rock Uruguay

La sexta edición del Cosquín Rock Uruguay ya tenía su fecha y lugar confirmados, pero faltaba uno de sus componentes más importantes: la grilla de artistas. Ese misterio se terminó este lunes, que se publicó la lista completa de bandas y figuras locales e internacionales que serán parte del evento.

A diferencia de sus ediciones anteriores, esta vez el festival de origen argentino será en la Rambla de Punta Carretas, y concentrará todo en un solo día: el 21 de marzo. En el predio (donde en las últimas semanas tocaron La Vela Puerca y Lali y donde se realizó La bajada) se formarán cuatro escenarios. Las entradas para el festival ya están a la venta a través de la plataforma RedTicktes.

La grilla completa del Cosquín Rock Uruguay 2026

La lista de figuras y bandas que serán parte del festival incluye a uruguayos y argentinos, en un cruce entre grupos históricos de ambas orillas, así como nombres emergentes o figuras más jóvenes.

Más noticias
Los cinco mejores programas de la televisión uruguaya del siglo XXI
ESPECIAL 25 AÑOS

Los cinco mejores programas de la televisión uruguaya del siglo XXI

a los 46 anos murio james ransone, actor de the wire y la ultima adaptacion de it
LOS ÁNGELES

A los 46 años murió James Ransone, actor de The Wire y la última adaptación de It

Además, desde la organización se anunció que a esta lista se sumará "una banda sorpresa" cuyo anuncio se guarda para dentro de algunas semanas.

La lista de artistas que se presentarán es la siguiente:

  • Abuela Coca
  • Agarrate Catalina
  • Camila Ferrari
  • Camionero
  • Ciro y los Persas
  • Cuatro pesos de propina
  • DJ Sanata
  • Divididos
  • El Kuelgue
  • El plan de la mariposa
  • Flor Sakeo
  • Ilan Amores
  • Illya Kuryaki & the Valderramas
  • Julieta Rada
  • Kapanga
  • Koino Yokan
  • La santa
  • Louta
  • Malapraxxis
  • Manu Martínez
  • Miel
  • Milongas extremas
  • Rueda de candombe
  • Samba do Marcio
  • Silvestre y la naranja
  • Nacho Algorta y la SUSI
  • Trotsky Vengarán
  • Tussiwarriors
  • Wos
  • YSY A

Los horarios y escenarios de cada banda serán anunciados más adelante.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 12.48.49
Temas:

Cosquín Rock Divididos Rambla de Punta Carretas

Seguí leyendo

Las más leídas

Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool
FÚTBOL URUGUAYO

"Hoy juego el partido más difícil": golero de 16 años de Liverpool anunció que padece cáncer y lanzaron una campaña de ayuda

El exfutbolista que triunfa en el mundo de los negocios: representa a la agencia de Jay-z y Beyoncé en Uruguay y fundó dos compañías que se expanden en la región
ENTREVISTA

El exfutbolista que triunfa en el mundo de los negocios: representa a la agencia de Jay-z y Beyoncé en Uruguay y fundó dos compañías que se expanden en la región

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: este lunes vence el plazo para Tenfield, que podrá igualar cuatro licitaciones, pero no tendrá el cable

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Torneos de verano en el fútbol uruguayo en enero: formato playoffs y televisados por quienes se adjudicarán los nuevos derechos de TV

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos