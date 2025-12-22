El Cosquín Rock Uruguay anunció su grilla para 2026: mirá la lista completa de artistas

Cosquín Rock 2024 Instagram de Cosquín Rock Uruguay

La sexta edición del Cosquín Rock Uruguay ya tenía su fecha y lugar confirmados, pero faltaba uno de sus componentes más importantes: la grilla de artistas. Ese misterio se terminó este lunes, que se publicó la lista completa de bandas y figuras locales e internacionales que serán parte del evento.

A diferencia de sus ediciones anteriores, esta vez el festival de origen argentino será en la Rambla de Punta Carretas, y concentrará todo en un solo día: el 21 de marzo. En el predio (donde en las últimas semanas tocaron La Vela Puerca y Lali y donde se realizó La bajada) se formarán cuatro escenarios. Las entradas para el festival ya están a la venta a través de la plataforma RedTicktes.

La grilla completa del Cosquín Rock Uruguay 2026 La lista de figuras y bandas que serán parte del festival incluye a uruguayos y argentinos, en un cruce entre grupos históricos de ambas orillas, así como nombres emergentes o figuras más jóvenes.

Además, desde la organización se anunció que a esta lista se sumará "una banda sorpresa" cuyo anuncio se guarda para dentro de algunas semanas.

La lista de artistas que se presentarán es la siguiente: Abuela Coca

Agarrate Catalina

Camila Ferrari

Camionero

Ciro y los Persas

Cuatro pesos de propina

DJ Sanata

Divididos

El Kuelgue

El plan de la mariposa

Flor Sakeo

Ilan Amores

Illya Kuryaki & the Valderramas

Julieta Rada

Kapanga

Koino Yokan

La santa

Louta

Malapraxxis

Manu Martínez

Miel

Milongas extremas

Rueda de candombe

Samba do Marcio

Silvestre y la naranja

Nacho Algorta y la SUSI

Trotsky Vengarán

Tussiwarriors

Wos

YSY A Los horarios y escenarios de cada banda serán anunciados más adelante. WhatsApp Image 2025-12-22 at 12.48.49