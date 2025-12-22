El Cosquín Rock Uruguay anunció su grilla para 2026: mirá la lista completa de artistas
La edición 2026 del Cosquín Rock Uruguay reveló este lunes a su grilla de artistas, que incluye a Ciro y los Persas, Illya Kuryaki y Divididos
22 de diciembre 2025 - 13:00hs
Cosquín Rock 2024
Instagram de Cosquín Rock Uruguay
La sexta edición del Cosquín Rock Uruguay ya tenía su fecha y lugar confirmados, pero faltaba uno de sus componentes más importantes: la grilla de artistas. Ese misterio se terminó este lunes, que se publicó la lista completa de bandas y figuras locales e internacionales que serán parte del evento.
A diferencia de sus ediciones anteriores, esta vez el festival de origen argentino será en la Rambla de Punta Carretas, y concentrará todo en un solo día: el 21 de marzo. En el predio (donde en las últimas semanas tocaron La Vela Puerca y Lali y donde se realizó La bajada) se formarán cuatro escenarios. Las entradas para el festival ya están a la venta a través de la plataforma RedTicktes.
La grilla completa del Cosquín Rock Uruguay 2026
La lista de figuras y bandas que serán parte del festival incluye a uruguayos y argentinos, en un cruce entre grupos históricos de ambas orillas, así como nombres emergentes o figuras más jóvenes.