Pese a fuerte aumento de compras web, importaciones se encaminan a cerrar 2025 con crecimiento interanual

El aumento de las compras web en el exterior durante el año generó preocupación en el comercio local que advirtió por el impacto del fuerte posicionamiento de la tienda china Temu en los consumidores. Sin embargo, y a pesar de algunas previsiones negativas, las importaciones generales se encaminan a terminar el año con suba en la comparación interanual.

Según datos del Instituto Uruguay XXI , las importaciones uruguayas entre enero y noviembre fueron por US$ 10.446 millones frente a los US$ 9.805 de 2024, con una expansión interanual de 7% .

El primer origen de las compras fue China con US$ 2.704 millones y también con incremento de 7% . En este caso coincide la importancia de la procedencia, tanto en las importaciones como en el régimen de franquicias internacionales por el que llegan las compras web que se efectúan en Temu.

Entre enero y setiembre -último dato disponible en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)- se efectuaron 1.459.796 transacciones por internet, con un crecimiento interanual de 156,7% . El promedio diario de operaciones fue de 5.407. El pico mensual verificado en ese período se produjo en mayo con 194.784.

El fuerte incremento de los envíos estuvo vinculado a Temu que empezó a expandirse en Uruguay durante el segundo semestre del año pasado. La plataforma china ganó espacio entre los consumidores como lo hace en el resto del mundo: a través de una fuerte campaña publicitaria. La tienda envía a sus clientes, de manera frecuente, distintas ofertas o promociones para adquirir productos a bajo precio.

TEMU Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Aduana también desglosó los principales productos adquiridos en el exterior. Allí se destacaron vestimenta y manufacturas textiles; muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración); juguetes, juegos y artículos para recreo; máquinas, aparatos y material eléctrico; relojes; sombreros y paraguas; videojuegos y consolas y libros, revistas y material editorial.

Hasta el momento, la franquicia permite tres compras anuales que no pueden exceder los US$ 200 y los 20 kilos por vez. Si cumplen con esos requisitos, los artículos ingresan al país sin pagar impuestos de importación.

Las importaciones en el año

Entre enero y noviembre, las principales importaciones desde China (US$ 2.704 millones) fueron de vehículos propulsados a motor eléctrico, teléfonos celulares, resina y computadoras portátiles, según datos aduaneros.

El segundo origen de las compras en el exterior fue Brasil con US$ 2.521 millones y suba interanual de 6%. Allí resaltaron los automóviles, la carne porcina y los cortes de carne vacuna. Luego se ubicó Argentina con US$ 1.202 millones (+5%). En este caso hubo aceites crudos de petróleo, energía eléctrica, gas oil y maíz.

El cuarto lugar lo ocupó Estados Unidos con US$ 577 millones (+3%), con compras de aceites crudos de petróleo, gas oil y betún de petróleo. El quinto fue para Alemania con US$ 299 millones (+10%). Desde ese origen llegaron máquinas para trabajar madera y corcho, productos inmunológicos dosificados para la venta al por menor y naftas.

A nivel general, el principal rubro de importación fue el de automóviles de turismo y vehículos. Después estuvieron las partes y accesorios de vehículos; teléfonos celulares; medicamentos y abonos minerales o químicos nitrogenados.