"Toca develar un secreto": Christian Font reveló el seudónimo que utilizó hace casi 10 años y contó qué hizo bajo esa identidad en la televisión

Christian Font

Christian Font develó ante sus seguidores un secreto que lleva guardado durante casi una década: en 2016 utilizó un seudónimo para poder participar de la producción de El Origen, el ciclo televisivo de Mueca Films que fue emitido por Canal 12 y este fin de semana fue incluido en la lista de los cinco mejores programas de la televisión uruguaya del siglo XXI que publicó El Observador.

La publicación –que forma parte de una serie de libros, discos y películas que se han publicado hasta ahora– es el resultado de la consulta de más de 75 referentes y especialistas vinculados a la televisión uruguaya. El primer lugar resultó compartido entre Bendita TV y Zona Urbana mientras que El Origen se quedó con el tercer puesto.

"A modo de celebración, toca develar un secreto", escribió Font en su cuenta de Instagram. "En 2016 cuando El Origen comenzaba a producir sus especiales de Humor Rioplatense, Facundo me llamó y me dijo 'sos la persona ideal para guionar'. Me encantó la idea pero había un problema: en ese entonces yo conducía Buen Día Uruguay en otra pantalla. Pero no pensaba perderme semejante producción así que adopté un seudónimo y trabajé 'en las sombras'", contó.

El seudónimo que figura en los créditos del programa es Eugenio Wolf: "Eugenio es mi segundo nombre y 'Wolf' como homenaje a 'Los Lobizones', seudónimo artístico de los hermanos Jorge y Daniel Scheck, creadores de Telecataplum", detalló Font.

Después de trabajar tanto en Canal 4 como en Teledoce, Cristian Font es la nueva incorporación de la edición central de Subrayado donde se encarga del segmento cultural del informativo de Canal 10 tras la salida de Analaura Barreto.