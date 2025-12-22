Dólar
/ Nacional / INAU

Director de Adopciones del INAU y directora del RUA admitieron que dan niños en adopción sin saber si tienen familia biológica

La directora de seguimiento del Registro Único de Adoptantes (RUA) sostuvo además que "de alguna manera" se está "usando" a las familias adoptivas "como centros de INAU transitorios"

22 de diciembre 2025 - 13:37hs
INAU - Inés Guimaraens.webp

El director de Adopciones del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Darío Moreira, y la directora de seguimiento del Registro Único de Adoptantes ( RUA), Olga Castro, admitieron que tienen casos de niños que entregan en adopción y de los que desconocen su historia.

Este fin de semana, El Observador publicó una nota donde cuenta la historia de Itzaé, una bebé que consiguió una madre adoptiva, pero que, sin embargo, la perdió nueve meses después de que se conociera que tenía familia biológica.

"El único vínculo significativo que tiene mi hija es conmigo. Mi hija ya sufrió un desapego, una ruptura emocional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a romper otra vez ese vínculo? Mi hija no sabe lo que es lo biológico, no sabe lo que es la sangre. Ella lo único que conoce es el vínculo que tiene, no solo conmigo, sino con mi madre, que es la abuela, con mi hermano y toda mi familia que ha estado desde el minuto cero con esa niña", le decía la madre adoptiva a Moreira y Castro en una conversación que pudo reconstruir El Observador.

"¿Qué quieren? ¿Otra vez llevar a la niña de acá para allá? ¡No es un paquete, es un ser humano esa niña, es un ser humano! Acá hay una persona chiquita que en el futuro va a ser un adulto. ¿Qué adulto queremos que sea?", continuó la madre.

Ante esto, ambos directores citaron la situación de otro niño del que no sabían si tenía familia biológica que pudiera hacerse cargo, como pasó en el caso de Itzaé.

"¡Realmente, de ese niño que vamos a integrar (a una familia del RUA), no sabemos nada!", le señaló Castro.

Por su parte, Moreira le dijo: "¡No tenemos ni idea! El niño se va a integrar porque es la orden de la jueza. Y recién ahora van a hacer el informe (sobre su historia)".

En este marco, la directora de seguimiento del RUA sostuvo que "de alguna manera" se está "usando, entre comillas" a las familias adoptivas "como centros de INAU transitorios".

INAU niños Adopción

