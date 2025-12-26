La interna de la Libertad Avanza en Uruguay: renunció el presidente y hay acusaciones entre integrantes del directorio

Con saludos de Patricia Bullrich y otros integrantes del partido de Javier Miliei, la versión local de La Libertad Avanza se lanzó al ruedo político en junio de este año. Tres meses después la Corte Electoral aceptó las firmas presentadas y el partido sigue trabajando para participar como contendiente en las próximas elecciones nacionales pero no sin tensiones internas.

La creación de la versión criolla del partido que llevó al poder a Milei surgió de una alianza entre el Partido Libertario –que en las elecciones internas de 2024 no llegó a los 500 votos necesarios para competir en octubre– y la agrupación de Nicolás Quintana, un exintegrante de Cabildo Abierto con pasajes por varios partidos políticos que en las últimas elecciones intentó sin éxito llegar a la Cámara de Diputados.

Pero esa alianza que permitió plantar la semilla de La Libertad Avanza en Uruguay comenzó a evidenciar algunos problemas a pocos meses de su creación que derivaron, entre otras cosas, en la renuncia del presidente, Juan Pablo Baeza, cansado de no poder lograr acuerdos mínimos en temas sencillos.

Baeza presentó su renuncia a mediados de noviembre por considerar que la directiva del partido estaba “fraccionada y con constantes denuncias ”, según el acta del directorio al que accedió El Observador. A grandes rasgos, las denuncias presentadas por una parte del Partido Libertario cuestionan a Quintana y su agrupación pero también está señalado Juan José Crai, actual presidente del Partido Libertario.

En el acta que da cuenta de la renuncia de Baeza también figura que Quintana, integrante del directorio, dejó constancia que ni él ni Gonzalo Nova –también integrante del directorio y ahora presidente provisorio– han presentado ninguna denuncia mientras que el otro director Joel Ochoviet, uno de los firmantes de la carta, deja constancia en ese mismo documento que “lucha por la transparencia y el honor”.

El directorio lo completan Jessica Borges, también firmante de la carta, y Jeremías Toscano que asumió en el lugar que dejó Baeza. Tanto Borges como Ochoviet son integrantes del Partido Libertario mientras que Nova fue parte de esa agrupación pero decidió alejarse hace un tiempo.

“Precisamente por actitudes similares a las que hoy vuelven a evidenciar estos dos directivos, entre ellas, la filtración a la prensa de documentación confidencial presentada en una reunión de directorio y posteriormente desestimada por improcedente por el presidente, fue que decidí alejarme de ese grupo de personas”, dijo Nova a El Observador en una comunicación que envió por mensaje de Whatsapp.

¿Qué dice la carta?

La carta firmada por 8 afiliados a la Libertad Avanza (algunos de ellos con cargos en el Partido Libertario) pide la renuncia inmediata y la “inhabilitación para cualquier cargo partidario futuro” de Quintana, Nova, Pablo Tedesco (miembro de la comisión de redes) y Juan José Crai (presidente del Partido Libertario y referente departamental de La Libertad Avanza).

La carta incluye más de diez puntos en los que señalan distintas actitudes de los denunciados entre las que se destacan “confabulación” contra el Partido Libertario por mensajes en grupos de Whatsapp en los que incentivan a abandonar ese sector, “desacato a acuerdos” por intentar hacer pasar la sede Suiza de América como sede central del partido cuando, según dicen los denunciantes, pertenece al sector de Quintana y “abuso de poder” por utilizar las cuentas en redes sociales del partido para bloquear a “directivos, afiliados y agrupaciones” del Partido Libertario, entre los que están entre otros el director Ochoviet.

Sobre Quintana en particular, lo acusan de amenazas de “vigilancia familiar y abuso verbal” por audios que envío a grupos de Whatsapp de personas vinculadas a la Libertad Avanza en la que dice: “Les miro la familia, les miro lo que hicieron, accedo a su vida entera”. En ese audio, que El Observador pudo escuchar, Quintana habla de los liberales que se jactan de absolutos.

“Los liberales que se jactan de ser absolutos los agarro cinco minutos en la vida y les parto el culo. Así de fácil, les miro la familia, les miro lo que hicieron, accedo a su vida entera y no son absolutos, nada es absoluto”, dice el audio.

En diálogo con El Observador, Quintana dijo que la carta presentada es una “ridiculez” que el presidente que la recibió (Baeza) nunca le dio trámite y que el partido es tan nuevo que ni siquiera tiene aun las instituciones para procesar una denuncia de ese tipo.

Para Crai, en tanto, esto se trata de una movida de unos "gurises que perdieron el dominio del partido" y que lo que buscan ahora es "hacer daño".

Las resoluciones

Antes de renunciar, Baeza hizo un video dirigido a afiliados, militantes y dirigentes que ya evidencia la tensión que existía entre ambos grupos.

En ese mensaje anuncia una serie de resoluciones que se tomaron en el directorio del 19 de noviembre por consenso. Entre ellas destaca que se creó una “comisión de comunicación y redes” con integrantes de los dos sectores y adelanta que las publicaciones se realizarán por consenso y que todos los directivos tendrán acceso a las cuentas. Aclara también que la sede denominada Suiza de América es del sector de Quintana y no la sede oficial. “La sede oficial se obtendrá en un futuro inmediato”, dice Baeza en el video a mediados de noviembre.

Baeza también aclara que la única cuenta del partido es una Oca Blue a su nombre y que esa plata corresponde al partido y no a los sectores. Esa aclaración es porque algunos integrantes de La Libertad Avanza cuestionan que desde la agrupación de Quintana estaban haciendo circular otra cuenta como si fuera la oficial, algo que fue desmentido por Baeza.

"Esta cuenta fue creada conforme a lo acordado, los sectores tienen derecho a recaudar fondos propios", dijo Baeza en un comunicado difundido luego de esa reunión de directorio.

Sin embargo, tras la renuncia, la cuenta del partido pasó a ser una a nombre de Fernando Moreira, una persona cercana a Quintana. Los opositores a Quintana cuestionan que la decisión de utilizar esa cuenta no se tomó en directorio y que integrantes de esa agrupación la están difundiendo como si fuera la cuenta oficial.

“En la libertad avanza no se tolerarán falsas denuncias, difamaciones, agresiones, amenazas y ataques personales entre sus integrantes”, cierra Baeza el video. A los pocos días el entonces presidente, que actualmente no integra ninguno de los dos sectores, presentó renuncia aunque sigue vinculado al partido.