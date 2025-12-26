Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el escándalo de apuestas que terminó con 14 jugadores detenidos; mirá el video

La manipulación de encuentros de parte de los apostadores, ha llevado a que siga creciendo la ola de detenciones

26 de diciembre 2025 - 19:34hs
Uno de los partidos del escándalo que sacude al fútbol de Turquía, jugado entre Sampuspor y Kasimpasa

Uno de los partidos del escándalo que sacude al fútbol de Turquía, jugado entre Sampuspor y Kasimpasa

La Fiscalía turca informó este viernes de la detención de 26 de las 29 personas para las que se dictaron órdenes en una nueva fase de investigación por presunta manipulación de partidos debido a apuestas, una operación que incluye a 14 futbolistas y en la que también figura el exvicepresidente de Galatasaray Erden Timur.

El medio Hurrivet de Turquía, infomó que en el informe de la Fiscalía se expresa que el partido entre Samsunspor y Kasimpasa que se disputó el 26 de octubre del año pasado puso en la mira a seis apostadores.

El compromiso que se desarrolló en Estambul, en el estadio de Kasimpasa, terminó con la victoria 4-1 de los visitantes.

 Diego Aguirre
PEÑAROL

El extremo argentino que quiere Diego Aguirre para Peñarol y que Chiqui Tapia, presidente de AFA, lo pretende en su club

Darwin Núñez de Al-Hilal por la Saudi Pro League
ARABIA SAUDITA

El increíble gol que erró este viernes Darwin Núñez a poco de entrar desde el banco de suplentes, en la victoria de Al-Hilal; mirá el video

Las imágenes que abren sospechas

Si bien la Fiscalía no aportó mayores detalles sobre acciones puntuales que estén bajo sospecha, el partido tuvo una verdadera particularidad: Samsunspor marró dos penales seguidos en menos de 10 minutos.

En ese marco, a la media hora del primer tiempo, Aytac Kara marcó de cabeza el 1-0 para el dueño de casa, pero en el complemento todo se revirtió y Sampunspor goleó 4-1.

A su vez, el partido contó con seis jugadores amonestados.

"Seis sospechosos que apostaron en el partido de fútbol entre Kasimpasa y Samsunspor del 26/10/2024, que se considera que influyó en el resultado del partido", informó la Fiscalía.

Hasta el momento no se conocieron nombres de futbolistas sospechados de estar emparentados a apuestas en este encuentro.

Aquí se pueden ver imágenes de ese partido:

Embed - Vestel | Kasmpaa (1-4) Samsunspor - Highlights/Özet | Trendyol Süper Lig - 2024/25

Temas:

Turquía apuestas de fútbol online Galatasaray

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Salaberry
NACIONAL

"Con el dolor en el alma": experimentado captador de juveniles de Nacional se despidió del club tras cerrar su ciclo por "diferencias personales"

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool
MERCADO DE PASES

Tras casi cerrar su pase a Liverpool y sonar para Nacional y Peñarol, Nicolás Vallejo es nuevo fichaje del León de México

Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman
PERÍODO DE PASES

Nacional y Peñarol se interesaron por un delantero de Boca Juniors; mirá lo que dicen en Argentina

 Diego Aguirre
PEÑAROL

El extremo argentino que quiere Diego Aguirre para Peñarol y que Chiqui Tapia, presidente de AFA, lo pretende en su club

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos