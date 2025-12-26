Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el escándalo de apuestas que terminó con 14 jugadores detenidos; mirá el video

Uno de los partidos del escándalo que sacude al fútbol de Turquía, jugado entre Sampuspor y Kasimpasa

La Fiscalía turca informó este viernes de la detención de 26 de las 29 personas para las que se dictaron órdenes en una nueva fase de investigación por presunta manipulación de partidos debido a apuestas , una operación que incluye a 14 futbolistas y en la que también figura el exvicepresidente de Galatasaray Erden Timur .

El medio Hurrivet de Turquía, infomó que en el informe de la Fiscalía se expresa que el partido entre Samsunspor y Kasimpasa que se disputó el 26 de octubre del año pasado puso en la mira a seis apostadores .

El compromiso que se desarrolló en Estambul, en el estadio de Kasimpasa, terminó con la victoria 4-1 de los visitantes.

Las imágenes que abren sospechas

Si bien la Fiscalía no aportó mayores detalles sobre acciones puntuales que estén bajo sospecha, el partido tuvo una verdadera particularidad: Samsunspor marró dos penales seguidos en menos de 10 minutos.

En ese marco, a la media hora del primer tiempo, Aytac Kara marcó de cabeza el 1-0 para el dueño de casa, pero en el complemento todo se revirtió y Sampunspor goleó 4-1.

A su vez, el partido contó con seis jugadores amonestados.

"Seis sospechosos que apostaron en el partido de fútbol entre Kasimpasa y Samsunspor del 26/10/2024, que se considera que influyó en el resultado del partido", informó la Fiscalía.

Hasta el momento no se conocieron nombres de futbolistas sospechados de estar emparentados a apuestas en este encuentro.

