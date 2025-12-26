Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / TURQUÍA

Escándalo de apuestas en el fútbol de Turquía: 26 detenidos más, entre ellos el exvicepresidente de Galatasaray y 14 jugadores, por presunta manipulación de partidos

Se están examinando las cuentas bancarias de los investigados y algunos futbolistas habrían apostado en partidos de sus propios equipos, incluyendo a favor de la victoria del rival

26 de diciembre 2025 - 7:50hs
Así viven los hinchas de Galatasaray

Así viven los hinchas de Galatasaray

La Fiscalía turca informó este viernes de la detención de 26 de las 29 personas para las que se dictaron órdenes de detención, en una nueva fase de investigación por presunta manipulación de partidos debido a apuestas, una operación que incluye a 14 futbolistas y en la que también figura el exvicepresidente del Galatasaray Erden Timur.

En un comunicado difundido en la mañana de este viernes, la Fiscalía señaló que el análisis de documentación incautada y de material digital obtenido en las dos operaciones anteriores permitió identificar a siete sospechosos que habrían realizado apuestas para "influir en el resultado" de encuentros.

La Fiscalía no revela el nombre de los futbolistas detenidos ni de sus equipos, y, según medios turcos, ninguno de ellos juega en primera división.

Las detenciones se practicaron en operaciones simultáneas en 11 provincias y la Fiscalía precisó que uno de los sospechosos ya está en prisión por otro delito y que las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los que todavía no han sido arrestados.

Metehan Baltaci, compañero de Torreira en el Galatasaray detenido este viernes
ESCÁNDALO

Siguen las estafas en Turquía: detuvieron a 35 personas, entre ellas un compañero de Lucas Torreira, por apuestas ilegales

Sadettin Saran (centro), presidente del Fenerbahçe de Turquía
TURQUÍA

La polémica en el fútbol de Turquía no para: el presidente del Fenerbahçe fue acusado de consumo de drogas y está en libertad condicional

El comunicado añadió que se están examinando las cuentas bancarias de los investigados y que algunos futbolistas habrían apostado en partidos de sus propios equipos, incluyendo a favor de la victoria del rival, de acuerdo con la Fiscalía.

La investigación acumula ya varias fases.

En la denominada segunda fase de la operación, el pasado 9 de diciembre, otras 20 personas fueron arrestadas y enviadas a prisión, entre ellas el jugador del Fenerbahçe Mert Hakan Yanda, el futbolista del Galatasaray Metehan Baltac y el expresidente del Adanaspor Murat Sancak, según medios locales.

En la primera ola, desarrollada el mes pasado, se ordenaron registros, incautaciones y la detención de 21 personas, la mayoría árbitros, y ocho están en prisión preventiva, incluido el presidente del club de la Superliga Eyüpspor, según fuentes de la investigación.

En el marco del caso, un total de 149 árbitros fueron suspendidos entre 8 y 12 meses, y la Federación Turca de Fútbol remitió a 1.024 jugadores al comité disciplinario con medidas cautelares y, de ellos, 102 futbolistas recibieron sanciones de entre 45 días y 12 meses.

EFE

