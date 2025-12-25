La polémica en el fútbol de Turquía no para: el presidente del Fenerbahçe fue acusado de consumo de drogas y está en libertad condicional

El presidente del club Fenerbahçe, Sadettin Saran , fue puesto en libertad provisional con cargos este jueves, un día después de ser detenido como sospechoso de consumo de drogas, informó la agencia de Turquía Anadolu.

Sadettin Saran fue detenido el miércoles en el marco de una amplia operación por supuesto consumo de cocaína en la que fueron arrestados o citados a declarar desde hace días decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas y empresarios.

A numerosos investigados se les tomaron muestras de pelo para un análisis de drogas y en el caso de Saran, el test del cabello dio positivo , mientras que muestras de sangre, orina y uñas dieron negativo , asegura Anadolu.

Saran ha negado tajantemente haber usado cocaína y aseguró que se trata de una campaña de calumnias contra él y el club que representa.

La Fiscalía, sin embargo, mantiene contra él las tres acusaciones de "uso de drogas", "proporcionar drogas a otros" y "facilitar el uso de drogas".

Por esta última acusación, el juzgado obliga a Saran a acudir regularmente a comisaría para firmar, además de mantener la prohibición de viajar al extranjero, impuesta hace días.

La cúpula directiva del Fenerbahçe expresó en varios comunicados su total respaldo a Saran y agradeció el apoyo de los hinchas, que este jueves se reunieron ante los juzgados, pero les pidió que muestren el máximo respeto a la Justicia.

Sadettin Saran, un empresario de 61 años, nacido en Denver (Estados Unidos), hijo de un turco y una estadounidense, es dueño del Saran Holding, que abarca medios de comunicación del ámbito deportivo, la industria del cine y el turismo.

Alcanzó la presidencia del club deportivo Fenerbahçe, cuya sección de fútbol es la segunda más exitosa de Turquía, en septiembre pasado, en una reñida votación en la que superó a su predecesor, el empresario Ali Koç.

Horas negras del fútbol de Turquía

Menos de un mes atrás, un total de 35 personas fueron detenidas en Turquía dentro de una investigación sobre apuestas deportivas y posible amaño de partidos, entre ellos un compañero del uruguayo Lucas Torreira en el Galatasaray, otro del Fenerbahçe y los directivos de tres clubes de segunda división, así como dos entrenadores.

La Fiscalía de Estambul señaló que los arrestados están acusados de violar la ley de prevención de la violencia en el Deporte.

Metehan Baltaci, jugador del Galatasaray junto a Torreira y de la selección turca sub-21, fue detenido por haber realizado apuestas que afectan a su propio equipo.

El delantero del Fenerbahçe Mert Hakan Yanda está también entre los detenidos, por realizar apuestas usando la cuenta de otra persona.

Además, están bajo arresto los presidentes o propietarios de tres equipos de segunda división, así como dos técnicos, por sospechas de que intervinieron para amañar el resultado de un partido entre el Ankaraspor y el Nazilli Belediyespor en abril del pasado año.

Otro futbolista, cuyo nombre no se identifica, está acusado de haber participado en un acuerdo para fijar el resultado del cruce entre los equipos de segunda Ümraniyespor y Giresunspor hace dos años.

La Federación Turca de Fútbol anunció a finales de octubre que cientos de árbitros que trabajan en las ligas profesionales tenían cuentas de apuestas o estaban apostando activamente, aunque insistiendo en que no había indicios de amaño de partidos.

Desde entonces, docenas de árbitros y delegados de partidos han sido suspendidos y más de cien jugadores han recibido sanciones de entre 45 días y un año sin jugar por haber participado en apuestas.

Además, la Fiscalía había ordenado el arresto de árbitros y el presidente del equipo Eyüpspor, de la primera división turca.

FUENTE: EFE