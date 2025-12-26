El extremo argentino que quiere Diego Aguirre para Peñarol y que Chiqui Tapia, presidente de AFA, lo pretende en su club

Peñarol continúa trabajando en silencio para contratar a más futbolistas de cara a lo que será la temporada 2026 y enriquecer el plantel principal para intentar ganar la Liga AUF Uruguaya de ese año -la que se le escapó en la final ante su eterno rival, Nacional, este año- y hacer un buen papel en la Copa Libertadores de América. El club va por el extremo argentino Javier Ruiz.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En ese contexto, como informó este viernes Referí, Baltasar Barcia, quien pertenece a Independiente de Argentina y defendió a Boston River este año, es uno de los que está en carpeta y cerca de firmar contrato.

Como se anunció en los últimos días, Peñarol ya confirmó tres altas: el argentino Franco Escobar y el regreso del delantero Facundo Batista, a quienes se sumó el pasado domingo el arquero Washington Aguerre.

El extremo argentino Javier Ruiz, de 21 años, fue denominado por la prensa de ese país como "el jugador más gambeteador del Torneo Clausura" que terminó hace poco.

LAS VACACIONES DE LOS FUTBOLISTAS La impresionante fiesta de Navidad de Lucas Torreira con la banda argentina 18 Kilates en Las Cañas; mirá las fotos

HOCKEY SOBRE CÉSPED Danae Andrada: las claves del éxito del hockey sobre césped uruguayo, la cancha nueva de agua para 2026 y el desafío de presidir Panam Hockey

La ficha del futbolista pertenece a Independiente, al igual que Baltasar Barcia, y Peñarol comenzó las tratativas para poder traerlo a pedido de Diego Aguirre.

Los obstáculos que tienen los aurinegros es que el técnico de los rojos, Gustavo Quinteros, también lo quiere en su equipo y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, no quiere que se vaya del club del que es hincha, y que defendió en 2025, Barracas Central.

javier ruiz Javier Ruiz es pretendido por Peñarol para la temporada 2026

Javier Ruiz jugó 30 partidos en Barraca Central, convirtió dos goles y brindó seis asistencias en 2025.

Promedió 4,6 regates acertados por partido y alcanzó una efectividad del 48%. Además, recibió casi tres faltas por encuentro, lo que destaca que se le hace difícil a los rivales a la hora de marcarlo.

En sus inicios en Independiente solo disputó 12 encuentros, y por eso fue cedido.