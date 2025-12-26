El extremo argentino que quiere Diego Aguirre para Peñarol y que Chiqui Tapia, presidente de AFA, lo pretende en su club
Los aurinegros continúan trabajando en silencio para formar un gran plantel de cara a 2026
26 de diciembre 2025 - 12:33hs
Diego Aguirre
Foto: Luis Robayo / AFP
Peñarol continúa trabajando en silencio para contratar a más futbolistas de cara a lo que será la temporada 2026 y enriquecer el plantel principal para intentar ganar la Liga AUF Uruguaya de ese año -la que se le escapó en la final ante su eterno rival, Nacional, este año- y hacer un buen papel en la Copa Libertadores de América. El club va por el extremo argentino Javier Ruiz.
La ficha del futbolista pertenece a Independiente, al igual que Baltasar Barcia, y Peñarol comenzó las tratativas para poder traerlo a pedido de Diego Aguirre.
Los obstáculos que tienen los aurinegros es que el técnico de los rojos, Gustavo Quinteros, también lo quiere en su equipo y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, no quiere que se vaya del club del que es hincha, y que defendió en 2025, Barracas Central.
Javier Ruiz jugó 30 partidos en Barraca Central, convirtió dos goles y brindó seis asistencias en 2025.
Promedió 4,6 regates acertados por partido y alcanzó una efectividad del 48%. Además, recibió casi tres faltas por encuentro, lo que destaca que se le hace difícil a los rivales a la hora de marcarlo.
En sus inicios en Independiente solo disputó 12 encuentros, y por eso fue cedido.