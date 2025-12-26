Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El extremo argentino que quiere Diego Aguirre para Peñarol y que Chiqui Tapia, presidente de AFA, lo pretende en su club

Los aurinegros continúan trabajando en silencio para formar un gran plantel de cara a 2026

26 de diciembre 2025 - 12:33hs
&nbsp;Diego Aguirre

 Diego Aguirre

Foto: Luis Robayo / AFP

Peñarol continúa trabajando en silencio para contratar a más futbolistas de cara a lo que será la temporada 2026 y enriquecer el plantel principal para intentar ganar la Liga AUF Uruguaya de ese año -la que se le escapó en la final ante su eterno rival, Nacional, este año- y hacer un buen papel en la Copa Libertadores de América. El club va por el extremo argentino Javier Ruiz.

La intención de contratar a Javier Ruiz

El extremo argentino Javier Ruiz, de 21 años, fue denominado por la prensa de ese país como "el jugador más gambeteador del Torneo Clausura" que terminó hace poco.

Danae Andrada
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Danae Andrada: las claves del éxito del hockey sobre césped uruguayo, la cancha nueva de agua para 2026 y el desafío de presidir Panam Hockey

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates
LAS VACACIONES DE LOS FUTBOLISTAS

La impresionante fiesta de Navidad de Lucas Torreira con la banda argentina 18 Kilates en Las Cañas; mirá las fotos

La ficha del futbolista pertenece a Independiente, al igual que Baltasar Barcia, y Peñarol comenzó las tratativas para poder traerlo a pedido de Diego Aguirre.

Los obstáculos que tienen los aurinegros es que el técnico de los rojos, Gustavo Quinteros, también lo quiere en su equipo y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, no quiere que se vaya del club del que es hincha, y que defendió en 2025, Barracas Central.

javier ruiz
Javier Ruiz es pretendido por Pe&ntilde;arol para la temporada 2026

Javier Ruiz es pretendido por Peñarol para la temporada 2026

Javier Ruiz jugó 30 partidos en Barraca Central, convirtió dos goles y brindó seis asistencias en 2025.

Promedió 4,6 regates acertados por partido y alcanzó una efectividad del 48%. Además, recibió casi tres faltas por encuentro, lo que destaca que se le hace difícil a los rivales a la hora de marcarlo.

En sus inicios en Independiente solo disputó 12 encuentros, y por eso fue cedido.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Claudio Chiqui Tapia barracas central

Seguí leyendo

Las más leídas

Las fotos navideñas de Luis Suárez y Lionel Messi
REDES SOCIALES

La Navidad de Luis Suárez y Lionel Messi: la foto temática del uruguayo y la gran cena del argentino

Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman
PERÍODO DE PASES

Nacional y Peñarol se interesaron por un delantero de Boca Juniors; mirá lo que dicen en Argentina

Nicolás Salaberry
NACIONAL

"Con el dolor en el alma": experimentado captador de juveniles de Nacional se despidió del club tras cerrar su ciclo por "diferencias personales"

Urretaviscaya firmó con Wanderers
MERCADO DE PASES

Club por club, repasá las altas y bajas el período de pases: mirá los movimientos que se anunciaron en Navidad

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos