Danae Andrada: las claves del éxito del hockey sobre césped uruguayo, la cancha nueva de agua para 2026 y el desafío de presidir Panam Hockey

El hockey sobre césped uruguayo vivió un 2025 soñado. Las Cimarronas fueron segundas en la Nations Cup 2 disputada en Polonia, perdiendo en el shoot-out la final con Francia. La Copa América se jugó por primera vez en la historia en casa y las celestes conquistaron medalla de bronce. Finalmente, la selección junior terminó en el puesto 12 del Mundial de Santiago.

Detrás de esos logros hay un proceso de trabajo que Danae Andrada comenzó cuando era presidenta de la Federación Uruguaya. Como consecuencia de la progresión constante que Uruguay mostró en este deporte, la visión dirigencial de la dirigenta la propulsó en 2016 a integrar el directorio de la Federación Internacional y en noviembre a ser electa como presidenta de Panam Hockey siendo la primera mujer en dirigir esta institución y en la primera mujer uruguaya en presidir una federación continental.

"Somos conscientes que cada pasito que se da, lleva atrás mucho tiempo de trabajo. Lo primero que hicimos fue montar un proceso de selección estable para que los seleccionados comenzaran a entrenar a comienzos de año y finalizaran a fin de año y superar lo que se hacía antes que era preparar un torneo internacional uno o dos meses antes", contó Andrada entrevistada en su estudio jurídico -es abogada de profesión- por Referí.

Su primer head coach fue el argentino Sergio "Cachito" Vigil y el primer entrenador Gonzalo Ferrer . Cuando este fue contratado por Paraguay, su ayudante Nicolás Tixe quedó al frente de Las Cimarronas. Hoy es el director deportivo de selecciones y el DT es el argentino Rolando Rivero . Todo ese proceso estuvo marcado por un hilo de continuidad y una renovación de talentos generada por el gran semillero de los clubes del hockey uruguayo.

HOCKEY SOBRE CÉSPED Uruguay ya tiene su grupo para el repechaje del Mundial de hockey sobre césped y se fue a Chile a jugar cinco amistosos tras un clásico interno donde Nacional le ganó a Peñarol

Ese trabajo anual se implementó también para las selecciones sub 13, sub 14, sub 15, sub 16, sub 19 y sub 21. "Ahí seguimos proyectando qué queremos en cada etapa para llegar con un determinado conocimiento técnico-táctico de las jugadoras y también con una preparación emocional y mental de estas chicas y chicos, porque por primera vez ahora estamos consolidando una selección sub 18 de caballeros".

Logros deportivos de Las Cimarronas en este ciclo

20250803 Manuela Vilar del Valle y Danae Andrada, mejor jugadora Copa América 2025 hockey sobre césped Las Cimarronas. Foto: PanamHockey Manuela Vilar del Valle y Danae Andrada Foto: PanamHockey

Torneo Resultado Challenge Cup Río de Janeiro 2011 Campeonas Lima Mundial de Río de Janeiro 2013 Primer triunfo de la historia ante un rival europeo, Escocia 2-1 Juegos Odesur Santiago 2014 Medalla de bronce Liga Mundial Montevideo 2015 2° puesto y clasificación a Liga Mundial 3, clasificatoria a Río 2016 Sudamericano Chiclayo 2016 Campeonas sudamericanas Juegos Odesur Cochabamba 2018 Medalla de plata, mejor actuación histórica en el torneo Juegos Odesur Asunción 2022 Medalla de bronce Nations Cup 2 de Polonia Segundo puesto Copa América Montevideo 2025 Medalla de bronce y clasificación al repechaje mundial

"Las Cimarronas son un sentimiento, un orgullo, un ejemplo. El deporte es una motivación y la vida es exigencia. Ellas entrenan, se alimentan, descansan, trabajan, estudian. Es una forma de vida de un joven que realmente es conmovedora de ver. Los compromisos que asumen, la forma en que trabajan, las clínicas, los eventos que hacen para sacar todas las actividades adelante, el compromiso real de todas y cada una cuando a una le pasa algo, cómo están las demás. Hay un trabajo solidario de equipo, de valores que llevan de la mano las Cimarronas y los Cimarrones", afirmó Andrada.

A estos logros en mayores hay que agregar la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018 en hockey 5, la clasificación a dos mundiales en junior, el quinto puesto en el primer Mundial de hockey 5 y la competitividad sostenida en la modalidad de hockey sala.

La apertura al interior

"Hace muchos años que la Federación trabaja en el interior, ya sea con capacitaciones, llevando materiales, acercándonos a escuelas públicas. Tenemos muchos proyectos, muchas plazas deportivas, muchos clubes y emprendimientos también individuales de entrenadores en distintas ciudades del interior. Después nos surgió la posibilidad de Vamos Equipo, que también amplió un programa lindísimo que ya te permite tener los docentes estructurados, los salarios y todo el programa de desarrollo en la educación pública que creo que también ha tenido una impronta muy grande".

El Club de Golf de Paysandú inauguró recientemente su cancha. También hay canchas en Salto, en Rivera con Arlequines, en Los Laureles con Fray Bentos y en Maldonado con Lobas. "Hemos tenido cantidad de reuniones con Colonia, Durazno y Florida, que proyectan también la construcción de canchas".

El crecimiento en infraestructuras

0012452419.webp La firma de la concesión del predio para Cancha Celeste D. Battiste

"Avanzamos del sintético de césped al sintético de agua. Eso nos permitió dar otro salto de calidad y, por supuesto, empezar a tener partidos internacionales de distinto tipo para poder tener enfrentamientos y llegar con una preparación estable a las competencias", expresó Andrada.

En 2018, la Federación firmó una concesión por 20 años por un predio municipal y comenzó la instalación de una cancha de agua que se usó por primera vez a nivel de selección el 23 de agosto de 2022 en un amistoso contra San Fernando y se inauguró oficialmente el siguiente 13 de setiembre con la participación de Las Leonas con todas sus figuras.

"El jugador de selección uruguaya tiene algo que no se encuentra en otro ADN. Yo siempre digo que si te saco el mismo proyecto y lo llevo a otro lugar no sé si funcionaría igual. El premio mayor se lo llevan los propios jugadores uruguayos, que tienen ese ADN de realmente ir a más, de entrenar como entrenan, por ejemplo, Las Cimarronas a las 6 de la mañana, de pegarse una ducha y salir a sus trabajos, de volver y muchas veces, hacer doble turno, de seguir participando muy fielmente con sus clubes y de actuar como profesionales a pesar de seguir siendo amateurs", explicó la dirigenta.

Los torneos que Uruguay lleva organizados

Fecha Cancha Torneo Febrero 2014 Carrasco Polo Panamericano de hockey 5 en U18 Abril 2014 British School Panamericano de hockey sala Febrero 2015 British School Liga Mundial 2 Junio 2023 Cancha Celeste Tres Naciones con Chile y Gales Julio-agosto 2025 Cancha Celeste Copa América masculina y femenina

"La Copa Panamericana es el evento mayor del continente en damas y caballeros y fue un trabajo muy grande en el que tengo que agradecer a todo el staff de la Federación, al Comité Olímpico que nos dio una mano impresionante, a la Secretaría Nacional del Deporte que estuvo ayudando desde la organización y a la Intendencia Montevideo, al Ministerio de Turismo, a UTE, Montevideo Gas, Punta Carreras y a tanta gente que se fue sumando. Fue un hito, convertimos un parque público en un estadio, con el Ministerio de Transporte teníamos el proyecto de las gradas, se colocaron, pero nos pusimos el objetico de que teníamos que hacer un cerramiento de salones para que nuestras selecciones pudieran seguir entrenando después de la Copa con un mínimo de resguardo. Construimos los vestuarios y quedó un salón armado donde estaban haciendo trabajos físicos todas las inferiores a las 48 horas de terminada la Copa. Con esto ya no se suspende un solo entrenamiento más en la Cacha Celeste. Si llueve, el entrenamiento se hace la parte de musculación y a la misma vez se dan las charlas técnicas en sala de videos", contó Andrada.

Sobre Barradas se van a colocar más tribunas. "Esa es la base del edificio, esas tribunas tienen mucho metraje debajo del piso porque fueron sujetadas para que justamente hagan la estructura edilicia donde van a ser ahí los vestuarios, las oficinas, los salones. Hay todo un proyecto que se va a ir haciendo por etapas y la primera etapa era esta", informó.

Cancha nueva y Copa Panamericana de hockey 5 en Uruguay en 2026

20250724 Cancha Celeste, previa de Uruguay vs Argentina Las Cimarronas vs Las Leonas hockey sobre césped, Copa América 2025 Cancha Celeste

Uruguay volverá a ser sede de un torneo internacional en junio del año pasado cuando se juegue la Copa Panamericana de hockey 5. El certamen será clasificatorio al segundo Mundial y se jugará del 1° al 8 de junio.

Posteriormente, en fecha a confirmar, se realizará la primera Copa Panamericana sub 18 de la modalidad de hockey 5. Este torneo sería clasificatorio a un torneo a jugarse en Zambia ya que en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar no habrá hockey.

"Vamos a tener que empezar una construcción para el año que viene de una segunda cancha, estamos en proyecciones con la Intendencia con eso para hacerla también en el Parque Lavalleja como un anexo más de nuestro centro de alto rendimiento. La cancha va a ser de hockey 5 y la otra se usará como cancha de entrenamiento, que es una exigencia internacional. Pero vamos a proyectar también la construcción de otra cancha de hockey 11. Es necesaria porque estamos quedando topeados con los horarios de todas las selecciones", informó.

Uruguay ganó el primer torneo internacional oficial de la historia de este evento, en Lausana 2022, y en el primer Mundial, disputado en Omán en enero de 2024, fueron quintas.

En marzo, Las Cimarronas jugarán el repechaje en India para intentar clasificar a su primer Mundial de la historia.

Posteriormente se volverá a jugar la Nations Cup 2 al tiempo que una selección de desarrollo participará del Provincial argentino.

Además, en junio las junior volverán a jugar su panamericano clasificatorio al mundial (de 2027). El torneo será en Chile.

El desafío al frente de Panam Hockey: "Mirar más hacia los continentes"

Noviembre de 2025 Danae Andrada presidenta de Panam Hockey Danae Andrada Foto: Panam Hockey

Desde 2011 Andrada integra el directorio de la federación panamericana donde llegó a ser vicepresidenta hasta que el mes pasado la distinguieron como presidenta.

Al asumir Fernando Ucha como presidente del Comité Olímpico Uruguaya, Andrada se transformó en vicepresidenta siendo también la primera mujer uruguaya en alcanzar ese cargo.

"Lo hago con pasión y empujo a involucrar a las dirigentes mujeres a que prosigan su trabajo, a acompañarlas, a abrirles opciones para seguir creciendo. Me parece que Uruguay tiene un capital humano, tanto en mujeres como en hombres, que realmente hay que destacar.

"Tengo una ilusión muy grande para seguir trabajando y consolidando nuevos desarrollos, nuevos crecimientos, nuevos encuentros con los distintos actores de este deporte. Es un honor y voy a dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho", afirmó.

"Queremos volver a establecer el torneo de clubes campeones, que no se juega hace muchísimos años. Lo organizaremos por zonas. Vamos a hacer otros eventos también de selecciones regionales nivelados según el nivel de cada selección, vamos a trabajar muchísimo en el Caribe, y en los países centroamericanos. Guatemala tiene un proyecto muy lindo, por ejemplo. Hay que hacer capacitaciones, con solidaridad para llevar al crecimiento regional.

Andrada también integra el bureau de la Federación Internacional y cree que este ente debe "mirar más hacia los continentes".

Su trabajo dentro de la FIH la llevó a fines de 2024 a recibir uno de los premios de mayor prestigio que integra el organismo: el Premio Sultán Azlan Shah que se concede a quien haya realizado aportes excepcionales al hockey sobre césped y donde la dirigenta uruguaya fue galardonada por su "contribución al desarrollo del hockey".

dsc_1838 El premio especial para Danae Andrada en 2024 de parte de la FIH

"Es algo que está en marcha, que está conversado, pero realmente hay que seguir apoyando más a los cinco continentes. América necesita de muchas cosas y el apoyo de la FIH es crucial en ese desarrollo. Nos pasa con África, es un continente con el que trabajamos muy cercano también. Nosotros tenemos países dentro dentro del continente que realmente hay necesidades como las que tiene Haití, que son enormes. Si bien el Comité Olímpico Internacional tiene un centro de alto rendimiento en Haití y se trabaja, hay un montón de cosas para hacer", expresó.

"Europa tiene una cercanía y unos costos de traslado que son incomparables con el resto del continente. Vos, en Europa, vos por 57 euros volás de un lado a otro como si nada. Acá nos pasa al revés. En el Caribe, volar de isla a isla, es carísimo a pesar de la cercanía. Hay que consolidar las estructuras necesarias para volcar al desarrollo y a los apoyos fundamentales que se necesitan para poder equiparar", agregó.

Su cargo de presidenta en Panam Hockey determina que deba dejar el de presidenta de la federación uruguaya, por razones estatutarias.

"Las que fuimos generando los cambios y vimos lo que ha sido la historia del Uruguay del hockey de normal no tiene nada. Todo esto parecía impensado. Me encanta que se normalice y cada vez se tiene que normalizar más todo esto, pero por otro lado hay que aprender a cómo seguir dándole valor a las cosas a que esa normalización no nos lleve a desvalorizar ese hecho. No solamente es el crecer, también es cómo se crece. Y realmente cuidar este deporte y entender qué es lo que es por todas las jugadoras y entrenadoras que hicieron un camino y otros continuaron y lo mismo a nivel dirigencial con todo el staff de gente que trabaja. Eso es lo que va a hacer la diferencia consolidando esto. Eso es lo que yo más le deseo al hockey uruguayo y lo que lo que trato de transmitir cada vez que puedo en las distintas áreas", concluyó la dirigenta que hizo y hace historia.