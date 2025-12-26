La impresionante fiesta de Navidad de Lucas Torreira con la banda argentina 18 Kilates en Las Cañas; mirá las fotos
Con asado, amigos y 18 Kilates, Lucas Torreira celebró la Navidad en Las Cañas
26 de diciembre 2025 - 11:02hs
Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates
Lucas Torreira, el futbolista de Galatasaray de Turquía, viajó a Uruguay para pasar las fiestas y lo hizo a toda música en Fray Bentos, a donde contrató a la banda argentina de cumbia 18 Kilates.
Así lo dejó ver en sus redes sociales, donde compartió fotos junto al cantante del grupo.
El volante, que en este 2025 tuvo una convocatoria de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya, hizo una fiesta en el balneario Las Cañas, junto a sus amigos, con asado y música.
La banda 18 Kilates fue la gran atracción de la noche.
Tras el show, el cantante del grupo agradeció a Torreira.
“Feliz Navidad familia… Que hayan pasado una linda noche buena! Nosotros haciendo música, en un lugar que queremos profundamente, donde dimos nuestro primeros pasos allá por el 2006/2007, Uruguay”, señaló Maxi Kilates.
Luego, agregó: “Gracias amigo Lucas Torreira por la gran noche que pasamos con tu gente. Sos una gran persona”.