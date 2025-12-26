La impresionante fiesta de Navidad de Lucas Torreira con la banda argentina 18 Kilates en Las Cañas; mirá las fotos

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira, el futbolista de Galatasaray de Turquía, viajó a Uruguay para pasar las fiestas y lo hizo a toda música en Fray Bentos, a donde contrató a la banda argentina de cumbia 18 Kilates.

Así lo dejó ver en sus redes sociales, donde compartió fotos junto al cantante del grupo.

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates El volante, que en este 2025 tuvo una convocatoria de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya, hizo una fiesta en el balneario Las Cañas, junto a sus amigos, con asado y música.

La banda 18 Kilates fue la gran atracción de la noche.