Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LAS VACACIONES DE LOS FUTBOLISTAS

La impresionante fiesta de Navidad de Lucas Torreira con la banda argentina 18 Kilates en Las Cañas; mirá las fotos

Con asado, amigos y 18 Kilates, Lucas Torreira celebró la Navidad en Las Cañas

26 de diciembre 2025 - 11:02hs
Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira, el futbolista de Galatasaray de Turquía, viajó a Uruguay para pasar las fiestas y lo hizo a toda música en Fray Bentos, a donde contrató a la banda argentina de cumbia 18 Kilates.

Así lo dejó ver en sus redes sociales, donde compartió fotos junto al cantante del grupo.

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates
Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

El volante, que en este 2025 tuvo una convocatoria de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya, hizo una fiesta en el balneario Las Cañas, junto a sus amigos, con asado y música.

La banda 18 Kilates fue la gran atracción de la noche.

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates
Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Tras el show, el cantante del grupo agradeció a Torreira.

“Feliz Navidad familia… Que hayan pasado una linda noche buena! Nosotros haciendo música, en un lugar que queremos profundamente, donde dimos nuestro primeros pasos allá por el 2006/2007, Uruguay”, señaló Maxi Kilates.

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates
Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates

Luego, agregó: “Gracias amigo Lucas Torreira por la gran noche que pasamos con tu gente. Sos una gran persona”.

Temas:

Lucas Torreira Galatasaray Turquía Fray Bentos Uruguay

Las más leídas

Las fotos navideñas de Luis Suárez y Lionel Messi
REDES SOCIALES

La Navidad de Luis Suárez y Lionel Messi: la foto temática del uruguayo y la gran cena del argentino

Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman
PERÍODO DE PASES

Nacional y Peñarol se interesaron por un delantero de Boca Juniors; mirá lo que dicen en Argentina

Nicolás Salaberry
NACIONAL

"Con el dolor en el alma": experimentado captador de juveniles de Nacional se despidió del club tras cerrar su ciclo por "diferencias personales"

Urretaviscaya firmó con Wanderers
MERCADO DE PASES

Club por club, repasá las altas y bajas el período de pases: mirá los movimientos que se anunciaron en Navidad

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos