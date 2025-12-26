El increíble gol que erró este viernes Darwin Núñez a poco de entrar desde el banco de suplentes, en la victoria de Al-Hilal; mirá el video

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a ver acción este viernes por la fecha 11 de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, en la victoria de Al-Hilal, su club, como local, que derrotó 3-2 a Al-Khaleej, luego de ir ganando por 3-0.

El conjunto azul terminó sufriendo luego de que el partido estaba muy a su favor.

Luego de esta nueva victoria, Al-Hilal se mantiene segundo en la tabla de posiciones a 1 punto del líder, Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que tiene un partido de menos jugado.

Darwin Núñez, una vez más, comenzó como suplente en Al-Hilal, tras la decisión de su técnico, el italiano Simone Inzaghi.

El uruguayo ingresó a los 67 minutos, cuando su equipo ya ganaba 3-0, por Marcos Leonardo.

Y a los 74 minutos tuvo una gran chance para convertir el cuarto tanto del equipo y poner el 4-0 transitorio, pero lo perdió de una manera insólita.

La estrella saudí, Saleem-Al Dawsari, el mismo que le convirtió un golazo en la victoria de Arabia Saudita ante Argentina en la única derrota de los albicelestes en el Mundial Qatar 2022 que ganaron, desbordó por izquierda y le dio un pase preciso para que definiera a placer.

No obstante, el derechazo de Darwin, cuando todos se preparaban para festejar, fue cortado por el arquero rival. el luxemburgués Anthony Moris.

Luego llegaron dos goles del rival, el segundo, en los minutos de adición, para ponerse 3-2 abajo y darle emoción el compromiso, lo que hizo que Al-Hilal se despidiera con sufrimiento, aunque se llevó los tres puntos.