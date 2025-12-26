"Con el dolor en el alma": experimentado captador de juveniles de Nacional se despidió del club tras cerrar su ciclo por "diferencias personales"

Uno de los captadores de juveniles de Nacional , Nicolás Salaberry , con más de 10 años de trayectoria en el club, anunció que no seguirá en los tricolores al cerrar su ciclo en esa función este 24 de diciembre.

A través de sus redes, comunicó su salida. “Hoy vuelvo con una publicación que no es nada fácil de abordar y la misma puede estar afectada por lo emocional. Ayer lamentablemente se cerró mi etapa como scouter para las divisiones formativas del Club Nacional de Football”.

Salaberry también indicó los motivos por los que no seguirá en el club. “Tranquilo estoy de entenderlo con el argumento de que fue por diferencias personales y no laborales. Realmente me deja en paz saber porque le di todo al club, como también a los deportistas que tuve el placer de conocer”.

El scouter había cumplido 11 años de trabajo en Nacional en el pasado mes de marzo, tras llegar a ese cargo en 2014 y trabajar junto a Alberto Bica, quien falleció en 2021 , viendo a juveniles en todo el país.

En 2021 era director de Captación de Nacional. Luego, en 2024 dejó el cargo cuando Santiago Ostolaza pasó a ocupar esa función en el club.

“Con el dolor en el alma, y una tristeza inmensa, me toca ponerle fin a este ciclo”, agregó Salaberry en su carta.

“Pero seguiré con las ganas, las energías, el conocimiento y la experiencia que tengo sobre el rubro para salir adelante. Confío en ello y así será. Al Club Nacional de Football, desde sus funcionarios, jugadores, directivos, hinchas, etc.. Muchísimas gracias. Me formaron como profesional y como mejor persona. De corazón, GRACIAS!!!”, agregó.

Su posteo tuvo likes y comentarios de futbolistas, como Paolo Calione, juvenil del plantel principal tricolor, Mateo Soria, y el extricolor y hoy en Danubio Lucas Sanseviero, entre otros, que le dejaron mensajes de apoyo.

En julio de 2025, Nacional informó que fortalecía su red de captadores en el interior del país.

“Los scouters son profesionales encargados de detectar y evaluar jóvenes talentos futbolísticos, observando partidos, entrenamientos y torneos locales para identificar a aquellos jugadores que poseen condiciones destacadas. Su trabajo es clave para que el club no pierda de vista el talento emergente, garantizando que las futuras promesas tengan la oportunidad de ser vistas y evaluadas por el área formativa de Nacional”, indicaron en su web.