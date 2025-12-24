Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín  21°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / ose

OSE quiere aumento de tarifas de 8,5% a partir de enero; espera aprobación del gobierno

La empresa pública plantea un ajuste menor para hogares vulnerables

24 de diciembre 2025 - 19:04hs
Aumento de tarifas de OSE

Aumento de tarifas de OSE

Leonardo Carreño

El directorio de OSE resolvió en las últimas horas las modificaciones que pretende establecer en 2026. Mediante un comunicado informó que la suba de 8,5% incluye el impacto de la evolución de costos (4,8%) y por otro lado un componente adicional de 3,7% destinado a corregir desequilibrios estructurales de la empresa y para ejecutar un plan de inversiones.

Esa corrección tarifaria abarca al 90% de los hogares y equivale a una suba aproximada de $ 70 al mes.

Más noticias
La planta de Aguas Corrientes trabaja los 365 días del año
OSE

Los detalles de la nueva potabilizadora en Aguas Corrientes, que sustituirá al proyecto Arazatí impulsado por Lacalle Pou

Lobraus demanda a la ANP

Demanda millonaria contra la ANP: Lobraus anuncia juicio de US$ 50 millones por "accionar arbitrario y de mala fe"

En el caso de los hogares vulnerables, el incremento propuesta es de 4,8%, ya que para estos casos no se suma el aumento adicional de 3,7%.

Temas:

ose tarifas

Seguí leyendo

Las más leídas

Plataforma petrolera en Noruega.
ENCUESTA

Un tercio de los uruguayos cree que la exploración petrolera en el mar impactará "negativamente", según estudio de la Usina de Percepción Ciudadana

Washington Aguerre en una práctica con Independiente Medellín
PEÑAROL

La nueva sanción que deberá cumplir Washington Aguerre en Peñarol, además de los dos partidos por Copa Libertadores

Decoración navideña

¿Cómo serán los horarios de los shoppings y supermercados en estas fiestas?

Fachada del Banco Central del Uruguay
PÉREZ MAREXIANO

Banco Central resolvió la disolución y liquidación de la corredora de bolsa Pérez Marexiano

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos