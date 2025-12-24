OSE quiere aumento de tarifas de 8,5% a partir de enero; espera aprobación del gobierno

OSE planteó al Poder Ejecutivo un aumento de tarifas de 8,5%, con excepción de los hogares considerados socioeconómicamente vulnerables. La idea de la empresa pública es que el ajuste se aplique a partir de enero.
El directorio de OSE resolvió en las últimas horas las modificaciones que pretende establecer en 2026. Mediante un comunicado informó que la suba de 8,5% incluye el impacto de la evolución de costos (4,8%) y por otro lado un componente adicional de 3,7% destinado a corregir desequilibrios estructurales de la empresa y para ejecutar un plan de inversiones.
Esa corrección tarifaria abarca al 90% de los hogares y equivale a una suba aproximada de $ 70 al mes.
En el caso de los hogares vulnerables, el incremento propuesta es de 4,8%, ya que para estos casos no se suma el aumento adicional de 3,7%.