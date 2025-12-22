Dólar
MONTEVIDEO

Hallan sin vida a un hombre en situación de calle cerca de barrio Sur: vecina indicó que tenía problemas de salud

En la escena de los hechos, la Policía encontró una caja de diurético, fischermide y una pipa casera para consumo de sustancias

22 de diciembre 2025 - 13:44hs
Encontraron el cuerpo de hombre en situación de calle en Montevideo



Foto: Gastón Britos/FocoUy

La Policía de Montevideo encontró a un hombre en situación de calle sin vida sobre el mediodía de este domingo cerca de barrio Sur, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de la capital a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el cuerpo fue hallado entre las calles Florida y Maldonado, sobre las 12:35 horas, por una vecina de la zona que había quedado con él para llevarlo a la iglesia.

Personal de emergencias se dirigió a la zona y allí confirmó el fallecimiento del hombre. Posteriormente, trasladaron el cuerpo de la víctima para la realización de la autopsia y su reconocimiento.

En diálogo con la Policía, la vecina indicó que el hombre se encontraba viviendo en la zona desde hace varios años y que padecía problemas de salud en relación con la retención de líquidos, los cuales se estaba tratando en el Hospital Maciel, informó el consignado medio.

En la escena de los hechos, los oficiales localizaron una caja de diurético, fischermide y una pipa casera para consumo de sustancias.

Personal de Policía Científica estuvo en el sitio y llevó adelante las pericias correspondientes. El caso permanece en investigación.

