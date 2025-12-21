Tras persecución en Ciudad Vieja, Policía detuvo a un hombre que trasportaba éxtasis, LSD, marihuana y cocaína en su auto

La Policía de Montevideo detuvo a un hombre de 31 años tras una persecución que se desarrolló este domingo al mediodía en el barrio Ciudad Vieja . El detenido trasportaba en su vehículo éxtasis, LSD cristal, marihuana y cocaína , según pudo confirmar El Observador con fuentes del Ministerio del Interior.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), el criminal se encontraba circulando en contramano en la calle Buenos Aires cuando fue visto por personal policial de la zona que empezó a seguirlo.

La persecución continuó en calle Ituzaingó durante varias cuadras. En cierto momento, cuando el delincuente se disponía a doblar por calle Piedras, tuvo que dejar atrás el auto luego de romper una de las ruedas al chocar con los separadores de la ciclovía de la zona.

Finalmente, fue interceptado por los efectivos policiales sobre las calles Cerrito y Bartolomé Mitre, siendo posteriormente detenido .

En el vehículo, la Policía encontró un ladrillo de 994 gramos de cocaína, una bolsa ziploc con otros 15,99 gramos de cocaína, 14 gramos de Tussi (cocaína rosa), 167 pastillas de éxtasis, seis trozos de pastillas, 28 cartones de LSD cristal y cinco gramos de marihuana.

Además de la droga, hallaron más de $ 120 mil dentro del vehículo, repartidos en $ 89 mil y US$ 960.

La investigación del caso se encuentra en manos de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo.