Un hombre de 83 años murió de un infarto durante la prueba de manejo: ni Policía ni Bomberos contaban con desfibrilador

Un hombre de 83 años murió este martes en el centro de la ciudad de Pando luego de sufrir una un infarto seguido de un paro cardiorrespiratorio mientras realizaba la prueba práctica para la renovación de su libreta de conducir . Pese al rápido accionar de la inspectora de tránsito que lo acompañaba, ni el destacamento de Bomberos ni la seccional policial contaban con desfibrilador , confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones.

Según relataron testigos al medio local El Megáfono, en un momento el hombre comenzó a sentirse mal. La funcionaria, actuando con rapidez, asistió al conductor y logró detener el automóvil sin que se produjera ningún accidente ni se pusiera en riesgo a terceros.

A pesar de los esfuerzos de la inspectora, no se encontraba disponible un desfibrilador en las dependencias cercanas . Se solicitó apoyo a la seccional policial y al destacamento de Bomberos , pero ninguno de estos lugares contaba con el equipo necesario para atender la emergencia . Ante la falta de recursos, se solicitó asistencia al policlínico de Médica Uruguaya, cuyo personal llegó rápidamente al lugar.

PARO Sindicato de Casinos del Estado se declaró en conflicto y anunció un paro nacional "por tiempo indefinido"

ESPECTÁCULOS Joaquín Levinton sufrió un infarto: qué se sabe del estado de salud del cantante de Turf

Los equipos de emergencia practicaron maniobras de primeros auxilios y tareas de reanimación al hombre, quien fue asistido sobre la vereda . Posteriormente, una emergencia móvil trasladó al conductor a un centro asistencial, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, se constató su fallecimiento. Según se informó al consignado medio, el hombre sufrió un infarto seguido de un paro cardiorrespiratorio.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con desfibriladores en espacios públicos y dependencias estatales, así como con protocolos de respuesta inmediata ante emergencias de este tipo. Fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones indicaron a El Observador que no existe obligatoriedad normativa de contar con esos equipos en las dependencias policiales.

En tal sentido, señalaron que el número de desfibriladores en las dependencias del departamento es muy limitado y, de hecho, provienen de donaciones.

Cabe recordar que, según la normativa vigente, las personas mayores de 75 años deben renovar su libreta de conducir anualmente, lo que incluye la realización de una prueba práctica.