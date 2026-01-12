Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada

Las tres playas del barrio Punta Gorda de Montevideo superaron en los primeros días del 2026 el límite de contaminación del agua estipulado en la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Ambiente. Además, la Playa Ramírez registró un alto nivel de contaminación que podría haber significado su cierre al público, si no fuera por una cuestión jurídica.

Si bien la Intendencia de Montevideo asegura que durante la temporada de verano hace tres muestreos semanales de calidad del agua, en los primeros 12 días del año solo se publicaron dos informes por cada playa.

En estas mediciones -realizadas el miércoles 7 y el jueves 8 - se registraron cifras críticas en cuatro playas, con tres de ellas superando la normativa ya aprobada, pero que aún no se tiene en cuenta a la hora de prohibir los baños.

Las playas Verde, De la Mulata y De los Ingleses tuvieron un nivel de enterococos superior al estipulado en el nuevo decreto . Lo mismo había ocurrido en noviembre y diciembre de 2025 en las playas Pocitos, Cerro, Punta Yeguas, Zabala (Pajas Blancas) y Del Nacional (en Puntas de Sayago, al sur de Casabó).

En ninguno de los ocho casos se inhabilitó la playa, dado que la normativa ya aprobada entrará en vigor el año que viene. Hasta ese momento se seguirán tomando en cuenta los coliformes.

Los enterococos son un género de bacterias que se utilizan como indicadoras de contaminación fecal. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando hay más de 500 unidades formadoras de colonias (UFC) cada 100 mililitros “puede haber un riesgo significativo de altos niveles de transmisión de enfermedades leves”. Se incrementa, por ejemplo, en más del 10% el riesgo de enfermedades gastrointestinales y en más de 3,9% la posibilidad de contraer enfermedades respiratorias febriles agudas.

La nueva norma indica que las playas no se considerarán aptas cuando excedan algunos de estos dos parámetros: "La media geométrica de enterococos fecales en agua supere 200 UFC/100 ml, calculada como media móvil de cinco muestras recolectadas durante un período no mayor a 40 días y/o una muestra puntual exceda los 500 UFC/100 ml".

Según los datos abiertos procesados por El Observador, el 8 de enero en la playa De la Mulata se registraron 1200 UFC/100ml de enterococos, la cifra más alta en una playa montevideana desde el 2 de octubre de 2025. Ese mismo jueves, en la playa De los Ingleses el registro fue de 1000UFC/100ml y en la Verde de 710UFC/100ml.

El caso de la Ramírez

La cuarta playa que registró un alto nivel de contaminación en estos primeros días del año es la Ramírez del Parque Rodó.

No solo mantiene periódicamente cifras altas en cuanto a enterococos (390 UFC/100ml el miércoles y 250 UFC/100ml el jueves) sino que también es el peor de la clase si se toman en cuenta los coliformes, la bacteria fecal que toma actualmente la Intendencia de Montevideo para definir si una playa está apta o no para bañarse.

La norma vigente (del año 1979) divide los cuerpos de agua en distintas categorías. La clase 2b incluye a las "aguas destinadas a recreación de contacto directo con el cuerpo humano". Si se toma el espíritu de la norma, las playas se encontrarían en esta categoría.

Para estas aguas se fijan dos límites: que la media geométrica de cinco muestras consecutivas esté por debajo de 500 UFC/100ml y que ninguna muestra puntual supere las 1000 UFC/100ml.

El jueves 8 de enero en la Playa Ramírez el muestreo arrojó 1.500 UFC/100, superando lárgamente este margen.

¿Por qué no se inhabilitó al público? tal como se explica en esta nota, porque las intendencias y el Ministerio de Ambiente no toman el límite marcado por la Clase 2b, sino las de la Clase 3, que son más permisivas.

Esta categoría reúne a las "aguas destinadas a la conservación de peces en general y otros elementos de la fauna y flora". En estos casos se autoriza que el promedio geométrico de cinco muestras alcance las 1.000 UFC/100ml y que cada muestra individual pueda llegar hasta 2.000 UFC/100ml.

Por tanto, la Ramírez no fue inhabilitada.

Esta incoherencia es reconocida, en parte, por la Intendencia de Montevideo, que en su web indica que toma como parámetro la Clase 3, pero "compara los datos con la Clase 2b".