Desde Ciudad de la Costa hasta Barra del Chuy: los niveles de contaminación del agua en cada una de las playas del este

La playas Sur de Cabo Polonio (Rocha) y la del balneario Solís (Maldonado) son las dos del este del país con mayor contaminación en el agua en este comienzo de 2026. En el primer caso, incluso, los niveles registrados podrían haber llevado a la inhabilitación de la playa para baños.

Estas son algunas de las conclusiones de los muestreos de contaminación en agua que realizan periódicamente los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha a los que accedió El Observador.

En total hay 52 puntos de control en el este del país, desde Parque Carrasco, en Ciudad de la Costa, hasta Barra del Chuy, en la frontera con Brasil.

Si bien hay consenso a nivel académico en que el mejor indicador para determinar la contaminación del agua son los enterococos, ninguno de los tres departamentos los mide con asiduidad, dado que aún no es obligatorio. En algunos casos, como Canelones y Rocha, se reconoce que hay estudios de esta bacteria fecal, pero no de manera periódica, sino ante situaciones puntuales.

Los departamentos continúan midiendo los coliformes, una bacteria que indica contaminación fecal.

Rocha

En Rocha están las playas menos contaminadas del este del país, pero también la que tuvo el mayor nivel de coliformes en el primer registro de 2026.

En la playa Sur de Cabo Polonio se registró una medición de 1.400 UFC/100ml, una cifra que podría llevar a la inhabilitación de la playa, sino fuera por una cuestión jurídica.

Tal como fue explicado en esta nota, la norma vigente (del año 1979) divide los cuerpos de agua en distintas categorías. La clase 2b incluye a las "aguas destinadas a recreación de contacto directo con el cuerpo humano". Si se toma el espíritu de la norma, las playas se encontrarían en esta categoría.

Para estas aguas se fijan dos límites: que la media geométrica de cinco muestras consecutivas esté por debajo de 500 UFC/100ml y que ninguna muestra puntual supere las 1000 UFC/100ml. Sin embargo, las intendencias y el Ministerio de Ambiente no toman el límite marcado por la Clase 2b, sino las de la Clase 3, que son más permisivas.

Esta categoría reúne a las "aguas destinadas a la conservación de peces en general y otros elementos de la fauna y flora". En estos casos se autoriza que el promedio geométrico de cinco muestras alcance las 1.000 UFC/100ml y que cada muestra individual pueda llegar hasta 2.000 UFC/100ml.

En el caso del balneario rochense, ni desde el Ministerio de Ambiente ni desde la comuna indicaron a qué se debía el alto nivel de contaminación, dado que ambas instituciones estatales atribuyeron a la otra la responsabilidad a la hora de publicar los datos. El registro anterior en esa misma playa, el 23 de diciembre de 2025, había dado 26 UFC/100ml

Luego, la de mayor contaminación es La Bahía de La Paloma, que registró 160 UFC/ 100ml en la única medición de 2026. Además, en la última de 2025, en diciembre, había alcanzado 420 UFC/ 100ml.

Luego, todas las playas mantienen registros inferiores a los 100 UFC/100ml, algunos con cifras inferiores a 20 UFC/ 100ml, como Costa Azul, La Pedrera, La Coronilla y Aguas Dulces.

Maldonado

En el caso de Maldonado, ninguna de las playas analizadas registra niveles que puedan llevar a su inhabilitación.

El peor registro se lo lleva la playa Solís. “Es el punto donde está la salida del Arroyo Solis Grande y viene con todo lo de aguas arriba de la cuenca”, explicó a El Observador Virginia Vilariño, directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado.

Allí, el único muestreo de coliformes publicado de lo que va del año alcanzó los 730 UFC/100ml, una cifra que es la segunda más alta de las playas a nivel país en lo que va del año, solo superada por la Ramírez de Montevideo.

Luego hay otras cuatro playas de Maldonado que la siguen en cuanto a contaminación: la de Piriápolis en la zona conocida como La Rinconada (300 UFC/100ml), la del mismo balneario a la altura del Hotel Argentino (140 UFC/100 ml), la de El Emir, en Punta del Este (290 UFC/100 ml), y la de Sauce de Portezuelo (230 UFC/100ml).

El resto de las playas tuvo un registro menor a 100 UFC /100ml, destacándose la de las paradas 16 y 2 de la playa Mansa de Punta del Este, la de José Ignacio y la de La Barra.

Canelones

Existe una diferencia de medición de Canelones con respecto a Maldonado y Rocha, por lo que no es posible comparar los datos entre sí. El departamento canario no publica los datos individuales de cada muestreo, sino que publica la media geométrica de cada playa, tomando los últimos cinco muestreos. En el caso de los otros departamentos, se publican únicamente los casos individuales.

En la media geométrica calculada con el último dato (primera semana de enero), el balneario con la contaminación más alta es Costa Azul con 74 UFC/100ml.

Si se lo compara con la media geométrica de las playas de Montevideo, Costa Azul se ubicaría como una de las menos contaminadas, en el lugar 15 de 23, muy por debajo de registros como la playa Ramírez (406 UFC/100ml), la del Cerro (335 UFC/100ml) y Santa Catalina (226 UFC/100ml).

Los registros más altos, luego de Costa Azul, son los de La Floresta (70 UFC/ 100ml), Las Vegas (60 UFC/ 100ml), Guazuvirá (58 UFC/ 100ml) y El Pinar (50 UFC/ 100ml).

A su vez, 14 playas tiene niveles de contaminación tan bajos que se ubican por debajo de la playa menos contaminada de la capital (Punta Espinillo). Estas son: Las Toscas, Marindia, Neptunia, Médanos de Solymar, Araminda, Jaureguiberry, Salinas, Parque del Plata, Atlántida, Araminda, Santa Lucía del Este, Solymar, Pinamar y La Tuna.