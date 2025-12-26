Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
humo
Sábado:
Mín  23°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Nacional / RESIDUOS

Basura en Montevideo: Intendencia espera que la situación se normalice el fin de semana y oposición convocó a Herou a la Junta

El sindicato de los municipales denunció que "faltan recursos, personal y una política de residuos"

26 de diciembre 2025 - 15:55hs
Contenedores desbordados en Montevideo

Contenedores desbordados en Montevideo

Contenedores desbordados en Montevideo

Contenedores desbordados en Montevideo

Tras el paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y luego las jornadas de Nochebuena y Navidad, en Montevideo varios contendedores de basura se vieron desbordados, aunque desde la Intendencia esperan que la situación se normalice durante el fin de semana.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, afirmó que desde la pasada noche están "trabajando para que ya sobre el fin de semana la ciudad y todo el departamento recupere la normalidad que tenía hasta la semana pasada".

"Estamos trabajando mucho, preocupados por la situación que se genera después de cuatro días complejos, del 22 hasta el 25 inclusive", agregó el jerarca departamental en diálogo con Telemundo de Canal 12.

Más noticias
adeom convoca a un paro este miercoles y bergara opino como resentira los servicios municipales: dependera de la magnitud
MONTEVIDEO

Adeom convoca a un paro este miércoles y Bergara opinó cómo resentirá los servicios municipales: "Dependerá de la magnitud"

bergara responsabilizo a adeom por problemas de limpieza y el sindicato respondio desmintiendo cifras del intendente
LIMPIEZA

Bergara responsabilizó a Adeom por problemas de limpieza y el sindicato respondió desmintiendo cifras del intendente

"Esto muestra que hay que trabajar mucho y que hay cambiar el sistema de gestión de residuos de Montevideo, que es lo que nos proponemos. Vamos a eliminar la mitad de los contenedores públicos, a transformar la gestión con otro tipo de servicios", añadió Herou. El jerarca afirmó que cuenta con el respaldo del intendente Mario Bergara para esto.

"El paro, más la Nochebuena, más la Navidad hicieron que en cuatro días las horas de vaciado fueran muy pocas", dijo Herou sobre la situación de la basura en los últimos días del 2025.

Por otro lado, desde Adeom señalaron que "faltan recursos, personal y una política de residuos".

El vicepresidente de los municipales, Martín Barreto, señaló que encuentran volúmenes de residuos que no caben en los contenedores.

"Generalmente se recomienda que la gente aproxime el sacado de los residuos a la hora que pasa el servicio, se recomienda eso para que no este en la calle la basura", agregó Barreto entrevistado por Subrayado de Canal 10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmartinb40/status/2003842669961703804&partner=&hide_thread=false

El edil del Partido Nacional, Juan Martín Bárcena, afirmó que convocará a Herou a la Junta Departamental de Montevideo en el marco de los contenedores desbordados para que el director departamental "explique el plan de acción".

"En estas fiestas, la acumulación de residuos en Montevideo impacta negativamente en la convivencia y en la situación sanitaria, poniendo en riesgo la salud de la población", escribió el edil opositor en sus redes sociales, mismo lugar donde anunció la convocatoria a Herou.

Temas:

basura Montevideo Intendencia Adeom Leonardo Herou

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Quintana y Juan José Crai durante un evento de La Libertad Avanza
TENSIONES

La interna de la Libertad Avanza en Uruguay: renunció el presidente y hay acusaciones entre integrantes del directorio

Nicolás Salaberry
NACIONAL

"Con el dolor en el alma": experimentado captador de juveniles de Nacional se despidió del club tras cerrar su ciclo por "diferencias personales"

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool
MERCADO DE PASES

Tras casi cerrar su pase a Liverpool y sonar para Nacional y Peñarol, Nicolás Vallejo es nuevo fichaje del León de México

Diferencias de precios en supermercados

Las diferencias de precios entre los supermercados de balnearios y Montevideo durante el verano

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos