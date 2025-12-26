Basura en Montevideo: Intendencia espera que la situación se normalice el fin de semana y oposición convocó a Herou a la Junta

Tras el paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales ( Adeom ) y luego las jornadas de Nochebuena y Navidad , en Montevideo varios contendedores de basura se vieron desbordados, aunque desde la Intendencia esperan que la situación se normalice durante el fin de semana .

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou , afirmó que desde la pasada noche están "trabajando para que ya sobre el fin de semana la ciudad y todo el departamento recupere la normalidad que tenía hasta la semana pasada".

"Estamos trabajando mucho, preocupados por la situación que se genera después de cuatro días complejos , del 22 hasta el 25 inclusive ", agregó el jerarca departamental en diálogo con Telemundo de Canal 12.

LIMPIEZA Bergara responsabilizó a Adeom por problemas de limpieza y el sindicato respondió desmintiendo cifras del intendente

MONTEVIDEO Adeom convoca a un paro este miércoles y Bergara opinó cómo resentirá los servicios municipales: "Dependerá de la magnitud"

"Esto muestra que hay que trabajar mucho y que hay cambiar el sistema de gestión de residuos de Montevideo , que es lo que nos proponemos. Vamos a eliminar la mitad de los contenedores públicos , a transformar la gestión con otro tipo de servicios", añadió Herou. El jerarca afirmó que cuenta con el respaldo del intendente Mario Bergara para esto.

"El paro, más la Nochebuena, más la Navidad hicieron que en cuatro días las horas de vaciado fueran muy pocas", dijo Herou sobre la situación de la basura en los últimos días del 2025.

Por otro lado, desde Adeom señalaron que "faltan recursos, personal y una política de residuos".

El vicepresidente de los municipales, Martín Barreto, señaló que encuentran volúmenes de residuos que no caben en los contenedores.

"Generalmente se recomienda que la gente aproxime el sacado de los residuos a la hora que pasa el servicio, se recomienda eso para que no este en la calle la basura", agregó Barreto entrevistado por Subrayado de Canal 10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmartinb40/status/2003842669961703804&partner=&hide_thread=false En estas fiestas, la acumulación de residuos en Montevideo impacta negativamente en la convivencia y en la situación sanitaria, poniendo en riesgo la salud de la población.

Por este motivo convocaré al director @Leoherou para que explique el plan de acción. — Juan Martin Bárcena (@jmartinb40) December 24, 2025

El edil del Partido Nacional, Juan Martín Bárcena, afirmó que convocará a Herou a la Junta Departamental de Montevideo en el marco de los contenedores desbordados para que el director departamental "explique el plan de acción".

"En estas fiestas, la acumulación de residuos en Montevideo impacta negativamente en la convivencia y en la situación sanitaria, poniendo en riesgo la salud de la población", escribió el edil opositor en sus redes sociales, mismo lugar donde anunció la convocatoria a Herou.