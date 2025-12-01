Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Adeom convoca a un paro este miércoles y Bergara opinó cómo resentirá los servicios municipales: "Dependerá de la magnitud"

El intendente Mario Bergara espera que la medida no cause alteraciones significativas en los servicios

1 de diciembre 2025 - 12:28hs
20250804 Mario Bergara presenta plan de limpieza en la Junta Departamental.
Foto: Inés Guimaraens

El sindicato de funcionarios municipales de Montevideo (Adeom) convocó a un paro con movilización para este miércoles 3 de diciembre, a partir del mediodía. La medida, que afectará diversos servicios de la comuna capitalina, se produce en el marco de las negociaciones entre el sindicato y la Intendencia de Montevideo.

El intendente Mario Bergara espera que la medida no cause alteraciones significativas en los servicios. “Dependerá de la magnitud de las medidas que tomen”, señaló el jerarca, al ser consultado sobre el impacto del paro en los servicios municipales.

En diálogo con Subrayado (Canal 10) este lunes, Bergara agregó: "Las tareas van a ser normales y las medidas gremiales serán las que tome el sindicato".

Más noticias
con cornetas y cuerda de tambores, adeom canelones intento sabotear el lanzamiento de temporada de la intendencia
MANIFESTACIÓN

Con cornetas y cuerda de tambores, Adeom Canelones intentó sabotear el lanzamiento de temporada de la intendencia

Carlos Negro y Nicolás Martinelli
CRUCE

Martinelli criticó discurso "contradictorio" de Negro sobre el narcotráfico ante declaraciones del ministro tras operativo en Paysandú

El conflicto de Adeom se centra en los recortes presupuestarios y el ingreso de asesores políticos a la Intendencia. En cuanto a los recortes, Bergara explicó que se trata de una medida "a corto plazo, hasta marzo de 2026", y destacó que los contratos con asesores políticos son "menos que en la administración anterior de Carolina Cosse" y se otorgan con remuneraciones más bajas.

Por su parte, el intendente informó que está en plena negociación con Adeom para firmar un nuevo convenio colectivo por un período de cinco años, en el que se contempla un aumento real de salarios. "Que el salario base, que se ajusta por IPC, pueda tener un aumento real", expresó Bergara sobre las propuestas salariales.

Temas:

Adeom Mario Bergara Intendencia de Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Gustavo Tejera
CLÁSICO

El criterio de Gustavo Tejera para no cobrarle un penal a Peñarol en el clásico ante Nacional y que contrasta con otras penas máximas sancionadas ante los aurinegros

Ignacio Ruglio
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol

Luciano Boggio y su pareja
NACIONAL

La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos