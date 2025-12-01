Adeom convoca a un paro este miércoles y Bergara opinó cómo resentirá los servicios municipales: "Dependerá de la magnitud"

Foto: Inés Guimaraens

El sindicato de funcionarios municipales de Montevideo (Adeom) convocó a un paro con movilización para este miércoles 3 de diciembre, a partir del mediodía. La medida, que afectará diversos servicios de la comuna capitalina, se produce en el marco de las negociaciones entre el sindicato y la Intendencia de Montevideo.

El intendente Mario Bergara espera que la medida no cause alteraciones significativas en los servicios. “Dependerá de la magnitud de las medidas que tomen”, señaló el jerarca, al ser consultado sobre el impacto del paro en los servicios municipales.

En diálogo con Subrayado (Canal 10) este lunes, Bergara agregó: "Las tareas van a ser normales y las medidas gremiales serán las que tome el sindicato".

El conflicto de Adeom se centra en los recortes presupuestarios y el ingreso de asesores políticos a la Intendencia. En cuanto a los recortes, Bergara explicó que se trata de una medida "a corto plazo, hasta marzo de 2026", y destacó que los contratos con asesores políticos son "menos que en la administración anterior de Carolina Cosse" y se otorgan con remuneraciones más bajas.

Por su parte, el intendente informó que está en plena negociación con Adeom para firmar un nuevo convenio colectivo por un período de cinco años, en el que se contempla un aumento real de salarios. "Que el salario base, que se ajusta por IPC, pueda tener un aumento real", expresó Bergara sobre las propuestas salariales.