Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Jardines del Hipódromo

Un hombre fue asesinado este lunes en el barrio Jardines del Hipódromo, informaron a El Observador desde la Jefatura de Policía de Montevideo.
El crimen ocurrió en las primeras horas de la mañana en las inmediaciones de Juan Quevedo y Barros Arana. Un vecino llamó a la Policía por la aparición de un hombre herido de arma de fuego en la puerta de un complejo de viviendas.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima en el suelo y lo trasladaron a la policlínica de Malinas. Allí se diagnosticó que había sufrido un disparo en el tórax. Falleció al entrar en paro cardiorrespiratorio minutos después de las 07:00.
En el lugar del crimen trabajó personal de Policía Científica. Al momento no hay personas detenidas por el crimen.