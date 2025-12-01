Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIALES

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Jardines del Hipódromo

La víctima fue baleada en la puerta de un complejo de viviendas este lunes en la mañana

1 de diciembre 2025 - 12:50hs
Policía

Policía

Foto: FocoUy

Un hombre fue asesinado este lunes en el barrio Jardines del Hipódromo, informaron a El Observador desde la Jefatura de Policía de Montevideo.

El crimen ocurrió en las primeras horas de la mañana en las inmediaciones de Juan Quevedo y Barros Arana. Un vecino llamó a la Policía por la aparición de un hombre herido de arma de fuego en la puerta de un complejo de viviendas.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima en el suelo y lo trasladaron a la policlínica de Malinas. Allí se diagnosticó que había sufrido un disparo en el tórax. Falleció al entrar en paro cardiorrespiratorio minutos después de las 07:00.

Más noticias
El ministro del Interior, Carlos Negro
DECLARACIONES

"En Uruguay tenemos tasas epidémicas de homicidios" y reducirlos "es posible y es urgente", dijo Carlos Negro

nos encontramos con una escena dantesca: jefe de policia de canelones revelo detalles del triple homicidio en 18 de mayo
POLICIALES

"Nos encontramos con una escena dantesca": jefe de Policía de Canelones reveló detalles del triple homicidio en 18 de Mayo

En el lugar del crimen trabajó personal de Policía Científica. Al momento no hay personas detenidas por el crimen.

Temas:

asesinado Jardines del Hipódromo disparo policiales

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Gustavo Tejera
CLÁSICO

El criterio de Gustavo Tejera para no cobrarle un penal a Peñarol en el clásico ante Nacional y que contrasta con otras penas máximas sancionadas ante los aurinegros

Luciano Boggio y su pareja
NACIONAL

La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena

Ignacio Ruglio
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos