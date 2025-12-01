Ministerio de Trabajo presentará un proyecto de ley que obligue a las empresas a notificar al Estado previo a despidos masivos

El ministro de Trabajo, Juan Castillo Foto: Leonardo Carreño

El Poder Ejecutivo, mediante el trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, presentará próximamente en el Parlamento un proyecto de ley que busca obligar a las empresas a notificar al Estado sobre decisiones referentes a despidos masivos o el cierre de operaciones en el país.

En diálogo con Canal 5, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, mencionó que la decisión de articular esta iniciativa se da ante la salida de empresas como Yazaki, que dejó a más de 1.000 trabajadores sin "empleo de la noche a la mañana", y también por la "moda" que se ha instalado en el último tiempo, donde algunas organizaciones han comunicado cierres o despidos "por estado de redes sociales, estado de WhatsApp, por videos...".

"Esto a nosotros nos dificulta, nos preocupa", dijo, y reiteró que producto de esto decidieron presentar el proyecto, que ya fue comunicado a la bancada del Senado, ante la "necesidad de recurrir a un convenio internacional que hable sobre que se tiene que anunciar previamente (un despido) a los efectos de tomar medidas".

Esta medida, dijo Castillo, permitirá al gobierno "comunicar a las partes" sobre la situación y también buscar "alternativas". "Nosotros estamos dispuestos a encontrarlas, a buscarlas", aseveró.

"Despedir o cerrar una empresa es de un minuto para el otro. Buscar nuevos inversores, tratar de abrir una nueva industria, a veces cuesta muchísimo tiempo, y eso es la parte que también preocupa", cerró.