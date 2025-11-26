La Policía investiga dos homicidios ocurridos anoche en Montevideo: las víctimas tenían 28 y 41 años

Dos homicidios se registraron en las últimas horas en Montevideo, en los barrios de Flor de Maroñas y Manga, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.
El asesinato en barrio Manga tuvo lugar en las calles Eduardo Salterain y Herrera y Luis Azarola Gil, dejando como víctima a un hombre de 41 años.
De acuerdo a lo informado por Subrayado (Canal 10), este se encontraba junto a otra persona disparando con una chumbera cuando, en determinado momento, una moto pasó por el lugar y disparó en varias ocasiones contra él.
Tras esto fue trasladado hasta la policlínica de Capitán Tula, donde ingresó con vida, pero falleció poco después.
Por otra parte, el homicidio en Flor de Maroñas ocurrió en las inmediaciones de avenida 8 de Octubre y calle Vicenza, en las últimas horas del martes.
La víctima en este caso fue un joven de 28 años, quien fue asesinado luego de un ataque a tiros.
Según el consignado medio, el hombre fue trasladado en primera instancia con vida al Hospital Pasteur junto a otra persona, que también fue alcanzada por la balacera.
El joven de 28 murió poco después de llegar al centro médico. La otra víctima, en tanto, sobrevivió y se encuentra estable.
Ambos casos están siendo investigados por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios.