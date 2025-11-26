La Policía investiga dos homicidios ocurridos anoche en Montevideo: las víctimas tenían 28 y 41 años

Dos homicidios se registraron en las últimas horas en Montevideo , en los barrios de Flor de Maroñas y Manga , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El asesinato en barrio Manga tuvo lugar en las calles Eduardo Salterain y Herrera y Luis Azarola Gil , dejando como víctima a un hombre de 41 años .

De acuerdo a lo informado por Subrayado (Canal 10), este se encontraba junto a otra persona disparando con una chumbera cuando, en determinado momento, una moto pasó por el lugar y disparó en varias ocasiones contra él .

Tras esto fue trasladado hasta la policlínica de Capitán Tula, donde ingresó con vida, pero falleció poco después .

Por otra parte, el homicidio en Flor de Maroñas ocurrió en las inmediaciones de avenida 8 de Octubre y calle Vicenza, en las últimas horas del martes.

La víctima en este caso fue un joven de 28 años, quien fue asesinado luego de un ataque a tiros.

Según el consignado medio, el hombre fue trasladado en primera instancia con vida al Hospital Pasteur junto a otra persona, que también fue alcanzada por la balacera.

El joven de 28 murió poco después de llegar al centro médico. La otra víctima, en tanto, sobrevivió y se encuentra estable.

Ambos casos están siendo investigados por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios.