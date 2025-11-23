Dólar
/ Nacional / HOMICIDIO

Un hombre de 29 fue asesinado en barrio Lavalleja: presuntamente se encontraba cargando un camión cuando fue abordado por cuatro delincuentes con un arma

La víctima se encontraba junto a otra persona, quien sobrevivió, cuando fue abordado por los delincuentes

23 de noviembre 2025 - 16:39hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 29 años murió este sábado en la noche por una herida de arma de fuego, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El homicidio ocurrió en calles Camino Edison, esquina Arquitecto Ignacio Pedralbez, en barrio Lavalleja. Personal policial se dirigió al lugar y allí encontró a un hombre pidiendo ayuda y a un joven de 29 años muerto dentro de una finca.

Según el relato de la víctima, quien aseguraba ser feriante, se encontraba junto al fallecido cargando un camión cuando de repente aparecieron 4 personas en un vehículo y mediante amenaza de arma de fuego los ingresaron a una finca y los ataron con precintos.

Luego, les exigieron la entrega de dinero y ante la negativa le efectuaron un disparo al hombre de 29 años y se retiraron del lugar.

Los feriantes lograron liberarse por sus propios medios y solicitaron ayuda. Sin embargo, la víctima baleada falleció poco después, aseguró el sobreviviente.

En el lugar de los hechos trabajó personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios, quienes se quedaron a cargo del procedimiento.

