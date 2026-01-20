"No tenemos explicación": playa de Cabo Polonio pasó de ser una de las más contaminadas a una de las más limpias, según nuevo análisis

De una de las más contaminadas a una de las más limpias en solo seis días. En Rocha no encuentran explicación a lo ocurrido en la playa Sur de Cabo Polonio .

Días atrás El Observador informó que el muestreo que realizó la Intendencia de Rocha el 7 de enero arrojó una cifra crítica de coliformes, la bacteria fecal que determina si una playa está habilitada para baños o no: 1.400 unidades formadoras de colonias (UFC) cada 100 mililitros. Este análisis podría haber derivado en la inhabilitación de la playa, pero el nuevo decreto sobre la contaminación en el agua fijó un período de adaptación y todavía su aplicación no es obligatoria .

La noticia generó “revuelo” en el balneario y “afectación” al turismo, reconocieron varios habituales veraneantes y empresarios de la zona a El Observador. Incluso un actor privado consultó cuánto saldría hacer un análisis del agua por su cuenta, para contrarrestar el dato oficial.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, contó a El Observador que ordenó aumentar la cantidad de análisis por tres semanas y “enviar las muestras al LATU para certificarlas” y que las muestras sean analizadas por dos laboratorios, no solo por el de la comuna.

Todo se dio vuelta en pocos días. El 13 de enero, en el segundo análisis del año, la misma playa arrojó un resultado muy distinto: 5 UFC/100 ml, según los datos a los que accedió El Observador.

Esta cifra ubica a la playa como una de las menos contaminadas del país junto a La Pedrera, Valizas, La Coronilla, Costa Azul (todas de Rocha) y la Zabala de Montevideo. Estas playas son las que tuvieron -en los primeros 20 días de enero- los muestreos con niveles de coliformes más bajos.

El resultado del 13 de enero se asemeja a la tendencia habitual en esta playa, donde -al igual que en todo el departamento- los muestreos se realizan desde el año 2013. La única toma realizada en diciembre de 2025 había arrojado 20 UFC/100 ml y la mayoría de los análisis de la temporada pasada estaba por debajo de los 10 UFC/100 ml.

Entonces, ¿qué pasó el 7 de enero? “No tenemos explicación. Fue una muestra aislada tomada en el mismo lugar de siempre, enfrente a la caseta de guardavidas. Además la playa más despoblada es la Sur, precisamente. Si hubiese algún problema, debería ser al norte, en La Calavera, donde está el 80 % de las casas. Y ahí no pasa nada”, declaró el intendente Umpiérrez.

El Observador consultó al doctor en Ciencias Naturales e investigador del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE de Maldonado Javier García Alonso sobre los posibles motivos de esta diferencia. El experto indicó que podría tratarse de un "outlier".

"Me ha pasado y por eso se hacen réplicas. Un outlier es que un análisis, por diferentes razones, por errores analíticos, por errores en la toma de muestra o por contaminación (se ve afectado). Es un dato que se escapa a lo que se espera y entonces se debe volver a analizar", dijo.

Además, contó que él ha tomado "muestras de las cañadas del Polonio, de la cañada de La Calavera, y nunca hubo un valor así, pese a que son los lugares donde están las filtraciones de los pozos” de saneamiento

Las otras playas

Los resultados del segundo muestreo del año -publicado en forma parcial, con ausencia de cuatro playas- reafirmaron que las de Rocha son las playas menos contaminadas del país. La de La Bahía de La Paloma, que había sido la segunda con el nivel de contaminación más alto en el análisis del 7 de enero, bajó su registro de 160 UFC/100 ml a 40 UFC/100 ml.

El registro más alto lo tuvo la playa Norte de Cabo Polonio, con 44 UFC/ 100ml, una cifra que en otros departamentos sería de los más bajos.

Valizas, La Coronilla, Barra del Chuy, La Pedrera y Costa Azul tuvieron registros inferiores a los 20 UFC/ 100ml.