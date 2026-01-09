Las playas que pasaron límites de contaminación por coliformes o cianobacterias en la temporada pasada

La calidad del agua de las playas de Montevideo estuvo en debate en la última campaña municipal luego que El Observador informara que tres playas habían pasado los límites de contaminación permitidos .

El tema puso de manifiesto que la normativa estaba desactualizada , un handicap que fue tomado por el nuevo gobierno nacional, que aumentó las exigencias para habilitar las playas aunque los cambios comenzarán a regir en dos años.

En medio de este proceso, la Red de Monitoreo de Playas dio a conocer su último informe en el que analiza la calidad de las aguas durante la temporada de verano 2024-2025 .

El trabajo alcanzó a 97 playas . 69 costeras de los ríos Uruguay, de la Plata y el Océano Atlántico, y 28 interiores de otros ríos, arroyos y lagunas. El período de monitoreo estuvo comprendido entre el 1° de noviembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025; la frecuencia de muestreo establecida fue semanal para todos los departamentos.

Las variables monitoreadas fueron: temperatura (°C), conductividad (µS/cm), salinidad (UPS), pH y oxígeno disuelto (mg/L). También se tomaron muestras para el análisis bacteriológico (coliformes termotolerantes), y se realizó una “exploración visual” del aspecto del agua para identificar floraciones de cianobacterias.

“Los resultados indican que si bien la temporada se caracterizó por tener sus playas generalmente aptas para baños, hubo varios eventos de floraciones de cianobacterias, principalmente incipientes, que se manifestaron en algunas playas del Río Uruguay, del Río de la Plata y del Río Negro. También hubo algunos excesos de coliformes termotolerantes en algunas playas costeras e interiores”, señala el documento al que accedió El Observador.

Las playas de la costa

En el caso de Montevideo, las playas analizadas fueron las de Pajas Blancas, Cerro, Ramírez, Pocitos, Malvín y Carrasco. El documento señala que los coliformes “siempre cumplieron con el valor objetivo a lo largo de la temporada”.

El valor de referencia para determinar la aptitud fue el que forma parte de una guía de Dinacea del año 2021, que establece que el promedio geométrico de las últimas cinco muestras de los coliformes debe ser menor o igual a 1.000 ufc/100 ml.

Este criterio es más laxo que el que establece el decreto de 1979 que estaba vigente en el momento del muestreo, ya que es un estándar que no está fijado para baños de mar sino para “aguas destinadas a la preservación de los peces en general y de otros integrantes de la flora y la fauna hídrica, o también aguas destinadas al riego de cultivos”.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 17.54.52

Respecto a las cianobacterias, el informe señala que los eventos fueron “escasos” y de tipo “incipiente”. El análisis temporal muestra que ocurrieron en diciembre aunque información complementaria obtenida a partir de “vigilancia diaria” muestra que también hubo en marzo.

En Canelones, el monitoreo fue desde Shangrilá hasta Costa Azul y las playas “siempre cumplieron” con el valor objetivo para las concentraciones de coliformes. La mayoría estuvieron por debajo de las 250 ufc/100ml y la playa en la que se reportaron valores más elevados fue Shangrilá.

Respecto a las cianobacterias, dice que los eventos fueron de “baja frecuencia”, representando siempre menos del 15% de los registros totales de las playas donde estuvieron presentes. Ocurrieron entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero pero también hubo uno en la segunda quincena de marzo que fue de “gran extensión”, ya que se reportó en 24 bajadas de las 78 donde se realiza esta vigilancia.

En el caso de Maldonado, las muestras fueron escasas por lo que no hubo reporte específico, mientras que en Colonia se analizaron playas que van desde el Real de San Carlos hasta Fomento.

Las de Ferrando y Artilleros “presentaron algunos incumplimientos que ocurrieron en marzo” mientras que Playa Verde, que se encuentra permanentemente inhabilitada por la Intendencia, presentó valores de incumplimiento en “prácticamente todos los valores obtenidos a lo largo de la temporada”

Sobre las cianobacterias, se observaron “escasos eventos de floración incipiente” en las playas Municipal, Oreja de Negro, Artilleros, Charrúa y Fomento durante enero.

En el departamento de San José, el informe dice que la mayoría de las playas cumplieron con la normativa pero la de Playa Pascual presentó dos incumplimientos al inicio de la temporada, mientras que en Kiyú aproximadamente un 50% de los registros muestran floraciones de cianobacterias. “Para el departamento de San José los eventos de floraciones de cianobacterias fueron bastante frecuentes y extensos”, plantea.

image

Por último, en Rocha se tomaron muestras en playas que van desde la Balconada hasta el Chuy y no se encontraron coliformes ni cianobacterias.

Playas del interior

El informe también establece excesos en mediciones de coliformes en playas interiores de San José (Picada Varela), Florida (Río Santa Lucía Chico), Lavalleja (arroyo San Francisco, Parque de UTE), Paysandú (arroyo San Francisco, Paso de las Piedras), Soriano (Península) y Treinta y Tres (Río Olimar, Arroyo Yerbal, La Calera).

A su vez, señala que hubo cianobacterias en el Río Uruguay, principalmente incipientes pero extensas en el Parque del Lago en el embalse de Salto Grande, pero también en la playa Los Arrayanes del departamento de Río Negro frente a Mercedes (Soriano).

“Aproximadamente un 60% de sus registros correspondieron a eventos de cianobacterias”, agrega y recuerda que esta situación ya había sido evidenciada en temporadas anteriores.

También hubo cianobacterias en las playas de Park y Municipal de Paysandú, y en Club, Sauce y Sopa de Soriano sobre el Río Negro.