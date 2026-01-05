MSP y Ambiente analizan casos de erupciones cutáneas en personas que se bañaron en playas del río Uruguay

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) y el de Ambiente ( MA ) están investigando la detección de casos d e "erupciones cutáneas con picazón" en personas que se bañaron en playas del río Uruguay en los departamentos de Soriano, Colonia y Río Negro .

De acuerdo a lo informado por la cartera de salud en un comunicado, los cuadros fueron detectados durante los días 2 y 3 de enero, en múltiples centros de salud del interior del país .

Los afectados presentaron una erupción cutánea pruriginosa en el cuerpo, sin fiebre ni otros síntomas asociados .

"Las personas afectadas refirieron haber concurrido a playas del Río Uruguay y haber realizado baños de inmersión previo al inicio de los síntomas ", explicaron.

Producto de esto, desde el MSP y el MA, en articulación con la Prefectura Nacional Naval y las Intendencias departamentales de Soriano, Colonia y Río Negro, empezaron a trabajar en forma "conjunta" con el objetivo de "identificar la causa de esta afectación, mediante la aplicación de protocolos de investigación epidemiológica y análisis de laboratorio".

"En caso de presentar erupción en la piel o picazón luego de un baño en el río, se sugiere lavar la piel con agua corriente. En caso de persistir, consultar en un centro de salud", exhortan desde la cartera de salud.