El fútbol uruguayo y su historia: el Museo del Fútbol del Estadio Centenario recibió 90.000 visitas en 2025; el de FIFA, 450.000 en cinco países
El Estadio Centenario, que en 2030 celebrará sus 100 años, es el lugar de mayor atracción para los turistas y su museo el lugar elegido
4 de febrero 2026 - 16:29hs
En el Museo del Fútbol se puede ver la Copa Pedro Mirassou con la que la selección de Uruguay dio la vuelta olímpica en el Mundial de 1930, ya que no le entregaron la Copa Jules Rimet
FOTO: AUF
FIFA anunció este miércoles que el FIFA Museum recibió un récord de 430.000 visitantes en todo el mundo en 2025, en un año en el que por primera vez se disputó el Mundial de Clubes con 32 equipos y en la previa del Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.
En la difusión de esa información, el ente rector del fútbol destacó: "Más visitantes que nunca: el FIFA Museum celebró un año histórico en 2025, al recibir a un total de 430.594 visitantes en todo el mundo con exposiciones en Zúrich, Miami, Nueva York, Asunción y Rabat. La institución cultural también alcanzó un récord de 9.556.588 interacciones a nivel mundial con su contenido digital".
Ahora bien, ¿cuántas personas visitaron este año en Uruguay el Museo del Estadio Centenario, que contiene la historia del fútbol uruguayo, camisetas, calzado, pelotas originales y los trofeos ganados por la selección uruguaya?
En 2025 pasaron por el Museo del Fútbol del Estadio Centenario 90.000 personas, informaron desde CAFO (Comisión Administradora del Field Oficial) a Referí.