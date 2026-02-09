Un hombre fue imputado por homicidio tras incendio en el que murió una mujer de 69 años en Las Piedras

Un hombre de 37 años con antecedentes penales fue imputado por la presunta autoría de un delito de homicidio especialmente agravado, en el marco de la investigación por la muerte de una mujer de 69 años durante un incendio ocurrido a fines de enero en Las Piedras.
El caso se originó el 27 de enero, tras un incendio en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la calle Wilson Ferreira Aldunate. Cuando personal policial y de Bomberos llegó al lugar, constató el fallecimiento de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado carbonizado en el dormitorio de la finca.
Investigación e identificación del sospechoso
La investigación estuvo a cargo de la Seccional 4ª de Las Piedras, en coordinación con la fiscal letrada de Las Piedras, Bárbara Zapater.
Las actuaciones incluyeron el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones a testigos. A partir de esos elementos, los investigadores lograron identificar a un sospechoso.
Según surgió de las imágenes, el hombre estuvo en el exterior de la vivienda en el momento del incendio y posteriormente se retiró del lugar llevando consigo objetos que serían propiedad de la víctima.
Detención y formalización
El viernes, tras un operativo de vigilancia discreta, la Policía detuvo al sospechoso y lo puso a disposición de la Justicia.
Finalmente, el domingo, el Juzgado Letrado de Las Piedras dispuso la formalización de la investigación por la presunta autoría de un delito de homicidio especialmente agravado y resolvió como medida cautelar la prisión preventiva por 120 días mientras avanza el proceso.