/ Agro / CONFLICTO

"Rehenes" y "chantaje": dura respuesta de trabajadores a Conaprole por el cierre del centro de distribución

La decisión de Conaprole de cerrar el centro de distribución en Rivera generó dos respuestas inmediatas y se perfilan medidas sindicales

11 de febrero 2026 - 22:15hs
Conaprole cerró el complejo industrial, luego habilitó la existencia de un centro de distribución y ahora anunció que también lo cerrará.

Conaprole cerró el complejo industrial, luego habilitó la existencia de un centro de distribución y ahora anunció que también lo cerrará.

AOEC

El sindicato de trabajadores de Conaprole y el colectivo de funcionarios de la Planta 14 de Rivera se expresaron sobre la decisión de la empresa de cerrar en forma definitiva el Centro de Distribución Rivera, que venía funcionando en instalaciones de ese excomplejo industrial, cuestionando la medida y solicitando que quede sin efecto.

Conaprole informó la decisión este miércoles 11 de febrero, "tras nueve meses de conflictividad sindical sostenida que han impedido consolidar una operación viable y han generado graves consecuencias económicas para la cooperativa", argumentó.

Horas después, uno de los trabajadores, desde Rivera, contó a El Observador que, tras una jornada normal de trabajo, la empresa se comunicó con cada empleado para informarles que el lunes se cerraba esa fuente de trabajo y que tenían tiempo solo hasta el viernes, dos días, para decidir si aceptan el despido o el traslado para trabajar en otras instalaciones de Conaprole.

Eso no lo aceptan los trabajadores porque, explicó la fuente, no hay buenos antecedentes en la operativa de Conaprole para el traslado a trabajar en otro sitio, lo que además es una complicación y perjuicio para el trabajador y la familia.

En el Centro de Distribución trabajan actualmente nueve personas y hay otras tres que están en el seguro de paro rotativo.

El comunicado de la AOEC

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), entre otras consideraciones, señaló que Conaprole "dice ser cooperativa pero actúa igual o peor que las multinacionales", desmiente que el sindicato haya rechazo propuestas de solución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y afirma que la empresa "una vez más toma de rehenes a los trabajadores de Rivera, chantajeando la fuente de trabajo (...), afectando la distribución de los departamentos de Artigas y Rivera".

"Conaprole no estuvo dispuesto a negociar la situación que terminó generando el conflicto (...), siempre la empresa busca excusas para dilatar la negociación", añadió en un comunicado.

La AOEC informó, finalmente, que este jueves se reunirá el Consejo Nacional de Delegados para considerar la situación y, eventualmente, adoptar medidas.

El comunicado del colectivo de trabajadores

Por su lado, el colectivo de trabajadores de la Planta 14 de Rivera, también mediante un comunicado remitido a El Observador, "rechaza la actitud de Conaprole de poner a dicha planta como rehén de conflictos en Conaprole, evidenciando una vez más actitudes injustas y arbitrarias por parte de la empresa".

"Desde el 17 de octubre de 2025 (día de apertura del centro de distribución) hemos sido herramienta de amenazas en las negociaciones por parte de Conaprole a nuestro sindicato", se indica.

Los trabajadores del Centro de Distribución también piden que la medida de Conaprole no se active, "más aún con los problemas que surgieron los dos meses que la planta estuvo cerrada en la distribución y calidad del producto".

