Intendencia de Montevideo inició una investigación por un comunicado falso respecto al Desfile de Llamadas

Un comunicado falso respecto a los resultados del Desfile de Llamadas provocó el inicio de una investigación administrativa de la Intendencia de Montevideo .

Este miércoles la Gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo envió a la directiva de las asociaciones de candombe que organizan el Desfile de Llamadas –Audeca y Daecpu– una comunicación en la que señalan la existencia de una publicación que, haciéndose pasar por las autoridades del gobierno departamental, difunde información falsa.

"En las últimas horas, ha circulado un comunicado falso que utiliza indebidamente la denominación institucional de la Intendencia y de esta Gerencia, y que refiere a supuestas actuaciones vinculadas al Desfile Oficial de Llamadas 2026. El mismo no ha sido emitido por esta dependencia ni cuenta con respaldo administrativo alguno, por lo que carece de toda validez y resulta absolutamente falso ", sostiene la comuna.

La publicación apócrifa, a la que accedió El Observador, aseguraba que la Intendencia iniciaría una investigación a raíz de denuncias de posibles irregularidades a dos comparsas en el Desfile de Llamadas, una de Montevideo y otra del interior del país (sin identificarlas), que podrían dar lugar a un nuevo fallo.

"En virtud de la gravedad institucional que implica la difusión de información falsa utilizando la identidad de esta Intendencia, se considera pertinente disponer una investigación a efectos de determinar el origen de dicha comunicación y evaluar las acciones administrativas y/o legales que pudieran corresponder", concluye.

La situación se da después de que el pasado domingo se comunicara a las comparsas participantes que debido un "error administrativo" el fallo del desfile sufriría un cambio: la comparsa Zumbaé –que había resultado en el pesto 17 de la tabla general– había sido sancionada con la quita del 10% de los puntos y esa sanción la dejaría por fuera de la clasificación a las Llamadas 2027. Este movimiento además repercutió en la comparsa La Sombra, que por primera vez entró entre las mejores 23 y consiguió el pase directo a las llamadas del próximo año.