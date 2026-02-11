Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín  20°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Carnaval / CARNAVAL

Intendencia de Montevideo inició una investigación por un comunicado falso respecto al Desfile de Llamadas

La Gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo comunicó a las asociaciones de candombe que iniciará una investigación administrativa, luego de que se difundiera un comunicado con el logo de la comuna, y evaluará llevar adelante "acciones administrativas y/o legales"

11 de febrero 2026 - 17:36hs
Desfile de Llamadas 2026

Desfile de Llamadas 2026

Gastón Britos / FocoUy

Un comunicado falso respecto a los resultados del Desfile de Llamadas provocó el inicio de una investigación administrativa de la Intendencia de Montevideo.

Este miércoles la Gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo envió a la directiva de las asociaciones de candombe que organizan el Desfile de Llamadas –Audeca y Daecpu– una comunicación en la que señalan la existencia de una publicación que, haciéndose pasar por las autoridades del gobierno departamental, difunde información falsa.

"En las últimas horas, ha circulado un comunicado falso que utiliza indebidamente la denominación institucional de la Intendencia y de esta Gerencia, y que refiere a supuestas actuaciones vinculadas al Desfile Oficial de Llamadas 2026. El mismo no ha sido emitido por esta dependencia ni cuenta con respaldo administrativo alguno, por lo que carece de toda validez y resulta absolutamente falso", sostiene la comuna.

Más noticias
Cartel ilustrativo de calle cerrada. Archivo
MANTENIMIENTO

Empiezan obras de la Intendencia de Montevideo en Pocitos: habrá desvíos en avenida Soca por dos meses

El mercado de Arenal Grande y Uruguay
MERCADO CORDÓN

Mercado que la IM construyó por US$2 millones tiene el 85% de los locales cerrados y sus pasillos ocupados por indigentes

La publicación apócrifa, a la que accedió El Observador, aseguraba que la Intendencia iniciaría una investigación a raíz de denuncias de posibles irregularidades a dos comparsas en el Desfile de Llamadas, una de Montevideo y otra del interior del país (sin identificarlas), que podrían dar lugar a un nuevo fallo.

"En virtud de la gravedad institucional que implica la difusión de información falsa utilizando la identidad de esta Intendencia, se considera pertinente disponer una investigación a efectos de determinar el origen de dicha comunicación y evaluar las acciones administrativas y/o legales que pudieran corresponder", concluye.

La situación se da después de que el pasado domingo se comunicara a las comparsas participantes que debido un "error administrativo" el fallo del desfile sufriría un cambio: la comparsa Zumbaé –que había resultado en el pesto 17 de la tabla general– había sido sancionada con la quita del 10% de los puntos y esa sanción la dejaría por fuera de la clasificación a las Llamadas 2027. Este movimiento además repercutió en la comparsa La Sombra, que por primera vez entró entre las mejores 23 y consiguió el pase directo a las llamadas del próximo año.

Temas:

Intendencia de Montevideo Desfile de Llamadas Carnaval 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

El mercado de Arenal Grande y Uruguay
MERCADO CORDÓN

Mercado que la IM construyó por US$2 millones tiene el 85% de los locales cerrados y sus pasillos ocupados por indigentes

Reunión de therians en la Plaza Independencia: de qué se trata este fenómeno viral entre jóvenes
TENDENCIA

Reunión de therians en la Plaza Independencia: de qué se trata este fenómeno viral entre jóvenes

Confitería Irisarri proyecta facturar $15 millones en Punta del Este en 2026 y adelanta los próximos pasos de su plan de expansión
EXPANSIÓN

Confitería Irisarri proyecta facturar $15 millones en Punta del Este en 2026 y adelanta los próximos pasos de su plan de expansión

José Bulmini Borges, el hombre encontrado fallecido en Tacuarembó
TACUAREMBÓ

"Pedimos justicia": el descargo de la familia del hombre de 41 años que fue encontrado muerto en Tacuarembó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos