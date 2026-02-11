Nacional y Peñarol recibieron importantes multas por los incidentes que generaron sus hinchas en el clásico de la Supercopa Uruguaya

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) multó este miércoles a Nacional y a Peñarol por los incidentes que sus hinchas protagonizaron en el clásico de la Supercopa Uruguaya jugado en el Estadio Centenario el domingo 1° de febrero.

Peñarol fue el equipo que tuvo mayores denuncias por parte del informe de seguridad que recibió la Comisión Disciplinaria el lunes 2 de febrero.

En el mismo se denunció que la hinchada de Peñarol le lanzó una petaca que cayó cerca del golero de Nacional, Luis Mejía.

Luego la barra aurinegra exhibió banderas robadas a Nacional y encendieron bengalas en la tribuna Ámsterdam generando que el juez Esteban Ostojich suspendiera el partido al minutos 87 durante un tiempo en el que se buscó que todo volviera a la normalidad.

Desde la tribuna Olímpica se lanzó a la Ámsterdam un bolso del que se sacaron elementos prohibidos como banderas más grandes del tamaño que hoy se puede ingresar a los estadios (uno por dos metros).

Por esto, se constató la responsabilidad objetiva de Peñarol, prevista en el artículo 5 del Código Disciplinario, y se castigó a Peñarol con una multa de 200 unidades reajustables (UR).

Al precio de febrero, $ 1.851,83, esa multa asciende a $ 370.366.

La hinchada de Nacional fue responsabilizada porque en la barra se ingresó un bolso del que se sacaron elementos prohibidos desplegándose banderas más grandes al tamaño permitidos, bengalas y humo.

Nacional fue castigado con una multa de 180 UR, lo que equivale a $ 333.329.

En la aplicación del castigo se tuvo en cuenta que los clubes no registran antecedentes porque se está comenzando recién la temporada.