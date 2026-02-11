Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLÁSICO

Nacional y Peñarol recibieron importantes multas por los incidentes que generaron sus hinchas en el clásico de la Supercopa Uruguaya

Mirá la sanción que se le aplicó a Nacional y a Peñarol por los incidentes generados por sus hinchas en el clásico de la Supercopa Uruguaya

11 de febrero 2026 - 21:46hs
Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) multó este miércoles a Nacional y a Peñarol por los incidentes que sus hinchas protagonizaron en el clásico de la Supercopa Uruguaya jugado en el Estadio Centenario el domingo 1° de febrero.

En el mismo se denunció que la hinchada de Peñarol le lanzó una petaca que cayó cerca del golero de Nacional, Luis Mejía.

Luego la barra aurinegra exhibió banderas robadas a Nacional y encendieron bengalas en la tribuna Ámsterdam generando que el juez Esteban Ostojich suspendiera el partido al minutos 87 durante un tiempo en el que se buscó que todo volviera a la normalidad.

Juan Cruz De los Santos
NACIONAL

Nacional: Juan Cruz de los Santos se desgarró, es baja para el partido con Racing y peligra su participación en el clásico contra Peñarol

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Ignacio Ruglio planteó adelantar las elecciones en Peñarol: mirá la fecha que propuso y los fundamentos de su moción

Desde la tribuna Olímpica se lanzó a la Ámsterdam un bolso del que se sacaron elementos prohibidos como banderas más grandes del tamaño que hoy se puede ingresar a los estadios (uno por dos metros).

Por esto, se constató la responsabilidad objetiva de Peñarol, prevista en el artículo 5 del Código Disciplinario, y se castigó a Peñarol con una multa de 200 unidades reajustables (UR).

Al precio de febrero, $ 1.851,83, esa multa asciende a $ 370.366.

La hinchada de Nacional fue responsabilizada porque en la barra se ingresó un bolso del que se sacaron elementos prohibidos desplegándose banderas más grandes al tamaño permitidos, bengalas y humo.

Nacional fue castigado con una multa de 180 UR, lo que equivale a $ 333.329.

En la aplicación del castigo se tuvo en cuenta que los clubes no registran antecedentes porque se está comenzando recién la temporada.

Temas:

Nacional Peñarol clásico Supercopa Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez en el gimnasio de Al Hilal
FÚTBOL

El efecto Benzema: el durísimo golpe de Al-Hilal a Darwin Núñez que sacude a la selección uruguaya de cara al Mundial 2026

Diego Aguirre
PEÑAROL

Además de la baja de Franco Escobar, Diego Aguirre suma dos más de importancia en Peñarol para enfrentar a Central Español por el Torneo Apertura

Abel Hernández en su presentación como jugador de Peñarol
PEÑAROL

El médico de Abel Hernández en Barcelona explicó qué lesión le encontraron, y el tiempo de recuperación es mayor al que esperaba Peñarol

Jair, Walter Indio Olivera, Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Ignacio Ruglio y Diego Aguirre en la cena de Río de Janeiro
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Una muy mala noticia para Peñarol: ya empezó su año electoral

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos