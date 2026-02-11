Emiliano Lasa encabeza delegación récord de Uruguay para el Sudamericano indoor de atletismo que se disputará nuevamente en Cochabamba

Con una delegación récord de 13 deportistas, Uruguay dirá nuevamente presente en la quinta edición del Sudamericano indoor (bajo techo) de atletismo que se disputará en Cochabamba entre el sábado 28 de febrero y domingo 1° de marzo.

Los 13 participantes superan a los 11 que fueron en 2025. Además, en este torneo se registrará la mayor cantidad de mujeres uruguayas en la competencia, con cinco, superando las cuatro que fueron en 2024.

Emiliano Lasa , con 36 años recién cumplidos, será el líder de la selección e irá por un cuarto podio consecutivo tras ser medalla de plata en 2022 y 2024 y de bronce en 2025.

Uruguay lleva una cosecha de cuatro medallas de oro, siete de plata y tres de bronce en el joven historial de un torneo que siempre se disputa en Cochabamba en pista corta, de 200 metros.

En 2025 fue la única vez que Uruguay no ganó medallas de oro. La última que conquistó el título sudamericano fue Pía Fernández en los 800 m de 2024.

Fernández, ganadora de dos medallas de oro y dos de plata en dos ediciones en dos ediciones (en otra causó baja por covid-19 positivo), no estará este año en competencia como tampoco lo estará Déborah Rodríguez, ganadora de dos medallas de oro cuando participó en 800 m en 2020 y 2022.

Deportista Disciplina Emiliano Lasa Salto largo Matías González 400 y 800 m Jairo Moreira 800 m Gaspar Geymonat 3.000 m Martín Cuestas 3.000 m Gonzalo Gervasini 1.500 m Sebastián Daners Salto Alto Aldo Monteiro Salto largo Lorena Aires Salto alto Antonella Bonomi 1.500 m y 3.000 m Millie Díaz Salto triple Sofía Ingold 60 vallas y pentatlón Valentina González 60 vallas

Los entrenadores serán Laura González y Martín Mañana, ambos de Defensor Sporting.