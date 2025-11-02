Kevin Machado fue medalla de bronce en el Sudamericano U20 de atletismo donde Adrián Nicolari le bajó un viaje récord a Heber Viera

Kevin Machado fue el gran destaque de Uruguay en el Sudamericano U20 de atletismo que se disputa en Lima . En lanzamiento de jabalina, el deportista oriundo de Cardona se colgó la medalla de bronce con una marca de 59,75 metros.

Machado compite por Paysandú , pero a partir de enero será atleta de Defensor Sporting .

El brasileño Yhiago Borges Lacerda ganó la medalla de oro con 75,51 metros, mientras que su compatriota Eduardo Radatz fue plata con 63,74 m.

El récord nacional U20 es de Lautaro Techera desde el 24 de abril de 2022 con una marca de 70,67 m.

Adrián Nicolari le bajó un récord de 27 años a Heber Viera

Con una marca de 10.52 en el 100 metros llanos, Adrián Nicolari rebajó el récord nacional U20 de Heber Viera, vigente desde el 26 de octubre de 1998, en los Juegos Odesur de Cuenca, con un cronómetro de 10.53.

Nicolari terminó la prueba en el cuarto puesto, arañando el podio. En la serie se había destacado con un tiempo de 10.48 pero con un viento a favor de +2,2 k/h, lo cual no permite homologar marcas ya que el mínimo de viento es de +2,0.

En la misma prueba, Santiago Lazar fue sexto en la serie del 100 m con 10.64.

Nicolari venía de ganar la medalla de plata del Campeonato Panamericano U20 disputado en Bogotá en octubre con un tiempo de 10.55 en una competencia tras la cual volvió a Uruguay para ganar el Nacional U23 en el hectómetro.

Récord nacional U20 de Antonella Bonomi

Otro gran destaque que tuvo Uruguay fue Antonella Bonomi que batió el récord nacional U20 de los 3.000 obstáculos con un tiempo de 11.12.49.

Bonomi terminó en el quinto lugar de la competencia.

La marca anterior estaba en manos de Aldana Machado desde el 27 de abril de 2014 con un registro de 11.22.31.

El 19 de julio de este año, en el Iberoamericano U18 de Asunción, Bonomi había batido el récord U18 de 2.000 obstáculos con 7.03.09.

Brandy Romero finalista en 200 m

En las otras actuaciones de los atletas uruguayos se destacó la sanducera Brandy Romero al clasificar a la final del 200 m con un tiempo de 24.72.

En la final levantó la marca y terminó séptima.

En 400 m, David Sandes fue quinto en la serie con un tiempo de 50.11 y Mateo Pereyra séptimo con 51.84.