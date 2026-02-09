Déborah Rodríguez contó por qué está tomando clases de ballet mientras prepara su temporada de atletismo

La atleta uruguaya Déborah Rodríguez se prepara para arrancar su temporada 2026 de atletismo entrenando duramente entre Maldonado y Río de Janeiro.

Este lunes, la deportista subió una foto practicando ballet y luego publicó un video explicando por qué está haciendo danza.

La histórica deportista, campeona sudamericana, de Juegos Odesur, iberoamericana, medallista de Juegos Panamericanos, tres veces olímpica y siete veces mundialista, contó que el ballet trabaja ítems muy importantes para los deportistas como la "postura", el "fortalecimiento" y la "flexibilidad".

"La gran mayoría de los deportistas trabajamos en la flexibilidad y la postura, por eso hay muchas deportistas en el mundo que trabajan con pilates que también tiene que ver mucho con posturas del ballet y la danza. En el atletismo es súper necesario y fundamental trabajar la parte postural", expresó en un video que posteó en su cuenta de Instagram.

"Por eso empecé, antes de viajar ya hacía y ahora que estoy en Uruguay me copa mucho", agregó.

"Trabajando posturas y fortalecimientos después de mis entrenamientos, estoy muy copada", publicó en una foto en la academia donde está practicando ballet.