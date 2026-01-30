Por conducir a más de 160 kilómetros por hora, fue detenida la velocista estrella del atletismo Sha'Carri Richardson, en una nueva polémica
El arresto es el último de una larga lista de incidentes protagonizados por la ex campeona mundial de los 100 metros planos
30 de enero 2026 - 10:35hs
Sha'Carri Richardson AFP
La estrella del atletismo Sha'Carri Richardson, reina de la velocidad estadounidense, fue arrestada este jueves en el estado de Florida por supuestamente manejar por encima de los 160 kilómetros por hora.
A Richardson, según registros carcelarios, se le imputó un cargo de conducción peligrosa por exceso de velocidad.
La detención fue realizada por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, al que pertenece la ciudad de Orlando, y la fianza de la velocista se fijó en 500 dólares.
Nueva polémica de Sha'Carri Richardson
El arresto es el último de una larga lista de incidentes protagonizados por la ex campeona mundial de los 100 metros planos, de 25 años.