Por conducir a más de 160 kilómetros por hora, fue detenida la velocista estrella del atletismo Sha'Carri Richardson, en una nueva polémica

El arresto es el último de una larga lista de incidentes protagonizados por la ex campeona mundial de los 100 metros planos

30 de enero 2026 - 10:35hs
ShaCarri Richardson
Sha'Carri Richardson AFP

La estrella del atletismo Sha'Carri Richardson, reina de la velocidad estadounidense, fue arrestada este jueves en el estado de Florida por supuestamente manejar por encima de los 160 kilómetros por hora.

A Richardson, según registros carcelarios, se le imputó un cargo de conducción peligrosa por exceso de velocidad.

La detención fue realizada por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, al que pertenece la ciudad de Orlando, y la fianza de la velocista se fijó en 500 dólares.

Nueva polémica de Sha'Carri Richardson

El arresto es el último de una larga lista de incidentes protagonizados por la ex campeona mundial de los 100 metros planos, de 25 años.

ATLETISMO
ATLETISMO

Escándalo en el atletismo: Sha'Carri Richardson fue detenida por presunta agresión a su novio, Christian Coleman, en la previa de los Nacionales de Estados Unidos

1655211121139.webp
Sha'Carri Richardson corrió en Nueva York y llamó la atención por su look
Sha'Carri Richardson corrió en Nueva York y llamó la atención por su look

Richardson, medallista de plata en los 100m de los Juegos Olímpicos de París 2024 y oro en relevos 4x100m, ya fue arrestada el pasado julio en el aeropuerto internacional de Seattle tras empujar a su novio, el también velocista Cristian Coleman.

Posteriormente, la atleta se disculpó con Coleman en redes sociales y no se presentaron cargos.

En 2021, Richardson sufrió una controvertida exclusión de los Juegos Olímpicos de Tokio por dar positivo por marihuana en su victoria en las pruebas clasificatorias de Estados Unidos.

Nueva ley de tránsito en Florida, EEUU

El pasado julio, en Florida entró en vigor una nueva ley destinada a combatir el aumento de muertes y accidentes graves de tráfico.

La legislación penaliza la conducción a 50 millas por hora (80 km/h) por encima del límite establecido, o a más de 100 mph (160 km/h).

Una primera condena por este delito puede castigarse con hasta 30 días de cárcel y una multa de 500 dólares.

AFP

