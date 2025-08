Escándalo en el atletismo: Sha'Carri Richardson fue detenida por presunta agresión a su novio, Christian Coleman, en la previa de los Nacionales de Estados Unidos

"Richardson entonces empuja a Coleman lo suficientemente fuerte como para mandarlo a estrellarse contra una columna cercana.... ella vuelve a empujar a Coleman, de nuevo lo suficientemente fuerte como para mandarlo a volar a unos metros de distancia", agrega.

A continuación se ve a la corredora lanzando unos auriculares a su compañero, que no quiso participar en la investigación y "se negó a ser víctima", según el documento.

EUGENE, OREGON - JULY 31: Christian Coleman looks on during the 2025 USATF Outdoor Championships at Hayward Field on July 31, 2025 in Eugene, Oregon. Christian Petersen/Getty Images/AFP Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF

Christian Coleman este 31 de julio en los Nacionales de EEUU en Eugene, Oregon

Foto: AFP