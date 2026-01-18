Dólar
El Observador / Fútbol / ENCUENTRO

Déborah Rodríguez fue a ver a Peñarol y se llevó de premio una foto con una leyenda del fútbol uruguayo

Mirá la foto que publicó Déborah Rodríguez apenas finalizado el partido que Peñarol perdió por penales contra River Plate por la Serie Río de la Plata

18 de enero 2026 - 18:25hs
Deborah Rodríguez
Deborah Rodríguez Jonnathan Oyarzun/Santiago 2023 via Photosport

La atleta uruguaya Déborah Rodríguez asistió el sábado a ver el amistoso que Peñarol jugó contra River Plate en el Campus de Maldonado por la Serie Río de la Plata.

Tras una mañana de entrenamientos intensos y una tarde de relax en un yate, la histórica deportista fue a ver al club de sus amores.

En uno se animó a cantar con la hinchada "te llevamos dentro del corazón", mientras los jugadores hacían el calentamiento.

Luego posteó otro video de la salida de los equipos y el recibimiento de la barra aurinegra con cañitas voladoras, humo negro y muchas bengalas, elementos que están prohibidos para los partidos oficiales.

Luego del encuentro, la histórica deportista posteó una foto con Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate que estuvo presente en el encuentro.

Francescoli jugó 73 partidos con la selección de Uruguay, marcó 17 goles, fue mundialista en México 1986 e Italia 1990 y fue tres veces campeón de América, en 1983, 1987 y 1995.

Rodríguez es múltiple campeona sudamericana, medallista panamericana, medallista en Juegos Panamericanos, campeona iberoamericana, tres veces olímpica y dos veces semifinalista mundial.

20260117 Déborah Rodríguez y Enzo Francescoli encuentro en el amistoso de Peñarol y River Plate por Serie Río de la Plata
Déborah Rodríguez y Enzo Francescoli

Déborah Rodríguez y Enzo Francescoli

Déborah Rodríguez Enzo Francescoli

