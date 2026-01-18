Déborah Rodríguez fue a ver a Peñarol y se llevó de premio una foto con una leyenda del fútbol uruguayo

La atleta uruguaya Déborah Rodríguez asistió el sábado a ver el amistoso que Peñarol jugó contra River Plate en el Campus de Maldonado por la Serie Río de la Plata.

Tras una mañana de entrenamientos intensos y una tarde de relax en un yate, la histórica deportista fue a ver al club de sus amores.

Rodríguez defiende a Peñarol en la rama de atletismo desde febrero de 2023 y en la cancha subió dos videos a sus historias de Instagram.

En uno se animó a cantar con la hinchada "te llevamos dentro del corazón", mientras los jugadores hacían el calentamiento.

Luego posteó otro video de la salida de los equipos y el recibimiento de la barra aurinegra con cañitas voladoras, humo negro y muchas bengalas, elementos que están prohibidos para los partidos oficiales.

Luego del encuentro, la histórica deportista posteó una foto con Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate que estuvo presente en el encuentro.

Francescoli jugó 73 partidos con la selección de Uruguay, marcó 17 goles, fue mundialista en México 1986 e Italia 1990 y fue tres veces campeón de América, en 1983, 1987 y 1995.

Rodríguez es múltiple campeona sudamericana, medallista panamericana, medallista en Juegos Panamericanos, campeona iberoamericana, tres veces olímpica y dos veces semifinalista mundial.