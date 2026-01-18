Déborah Rodríguez fue a ver a Peñarol y se llevó de premio una foto con una leyenda del fútbol uruguayo

Luego posteó otro video de la salida de los equipos y el recibimiento de la barra aurinegra con cañitas voladoras, humo negro y muchas bengalas, elementos que están prohibidos para los partidos oficiales.
Luego del encuentro, la histórica deportista posteó una foto con Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate que estuvo presente en el encuentro.
Francescoli jugó 73 partidos con la selección de Uruguay, marcó 17 goles, fue mundialista en México 1986 e Italia 1990 y fue tres veces campeón de América, en 1983, 1987 y 1995.
Rodríguez es múltiple campeona sudamericana, medallista panamericana, medallista en Juegos Panamericanos, campeona iberoamericana, tres veces olímpica y dos veces semifinalista mundial.